Confecciones Costa Santiago se crece en medio de dificultades para cumplir compromisos

Santiago de Cuba, 25 sep (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) Confecciones Costa Santiago cumplió su plan de ventas acumulado hasta agosto, venciendo numerosas dificultades como las provocadas por la Covid-19, y ahora se enfrasca en producciones para organismos como el Grupo Azucarero Azcuba, con camisas y pantalones para macheteros y camisas de trabajo.



Migdalia Guerrero Guerrero, jefa del Departamento técnico-productivo de la entidad, señaló a la Agencia Cubana de Noticias que ha sido un año duro dada la compleja situación epidemiológica, la escasez de materia prima o la no llegada a tiempo para renglones comprometidos, como es el uniforme escolar.



A eso se suma, dijo, el déficit de combustible que ha conllevado a poner en práctica medidas de ahorro en las oficinas, para mantener los talleres con sus máquinas funcionando.



Por ejemplo, comentó, por la contingencia energética áreas administrativas y otras se apagan a las 11:00 am y sus trabajadores se incorporan a las cinco fábricas –dos en el municipio cabecera y una en San Luis, Contramaestre y La Maya, para apoyar en operaciones como corte de hilo, envasado y embalaje de las confecciones y otras, ya que son las costureras quienes garantizan las prendas en las máquinas.



También en labores organizativas en los talleres, que no se detienen, apuntó.



En el caso de agosto, explicó, el plan del mes debió reajustarse por las vacaciones masivas, en una fuerza que en su mayoría está compuesta por mujeres.



Con anterioridad, indicó, asumió renglones para el Ministerio de Salud Pública y en los primeros meses de la pandemia elaboró más de 200 mil mascarillas de protección por el nuevo coronavirus.



Los trabajadores de Confecciones Costa se han crecido en estos meses, con disciplina y sacrificio, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas para evitar el contagio como el uso obligatorio del nasobuco, la higiene y desinfección adecuada de las manos y los baños podálicos, manifestó la ingeniera Migdalia Guerrero.



Ha sido una gran batalla económica y por la salud, haciendo honor al nombre de la Gran Fábrica Textil Las Marianas, en la ciudad cabecera, recalcó.



En octubre, apuntó, deberán estar de lleno en la producción de uniformes escolares, que será su prioridad a partir de ese mes.



Costureras, cortadores, mecánicos, auxiliares generales y personal de apoyo en la UEB Costa Santiago, perteneciente a la Empresa de Confecciones Textiles Boga, dan lo mejor de sí en los momentos difíciles que vive el país por el amor a su industria, destacó la jefa del Departamento técnico-productivo.