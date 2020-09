El comercio y la gastronomía en La Habana también aportan en la batalla contra la COVID-19

La Habana, 11 sep (ACN) Idalmis Martínez Pérez, directora de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía en La Habana, destacó el aporte de sus colectivos en el combate y prevención de la COVID-19 no solo con el cumplimiento en los establecimientos de las medidas orientadas, sino en el apoyo a centros asistenciales y de aislamientos y a áreas o comunidades en cuarentena.



En estas últimas, mientras dure tal fase, se instalan carpas o se adaptan locales con vistas a ofertarles a sus pobladores alimentos elaborados y a precios módicos, y en el caso de las bodegas se les adelanta los productos de la canasta básica familiar, dijo al ser consultada por la Agencia Cubana de Noticias.



Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, con varios Consejos Populares en cuarentena para frenar el contagio de la epidemia, además de los productos normados se priorizó la entrega del aseo correspondiente a septiembre, además de llevarles artículos no alimenticios de primera necesidad y en moneda nacional, como papel sanitario, servilleta, alguna colonia y detergente.



Martínez Pérez subrayó que los trabajadores del Comercio y la Gastronomía también han contribuido a la vitalidad de centros de aislamiento para sospechosos o contactos de casos positivos de la enfermedad, como el habilitado en el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, en cuya cocina laboró personal del parque Lenin.



Pero en honor a la verdad desde que en La Habana se intensificaron las medidas dirigidas a enfrentar la COVID-19 hay lugares y momentos en los que nuestros trabajadores no han tenido horario para brindar servicio ni descanso, como expresión de su voluntad y disposición, y así ocurrió también en el Instituto de Medicina Tropical (IPK) Pedro Kourí, manifestó la directiva.



Dijo que en cada centro del sector se vela por el uso obligatorio del nasobuco, el cumplimiento de los pasos podálicos a la entrada, el lavado sistemático de las manos con solución clorada o alcohólica, y el distanciamiento físico de las personas en las colas, espacios en los que cuando se detecta a alguien con catarro se le pide que se retire para evitar complicaciones al resto.



Sobre los horarios en que las unidades permanecen abiertas subrayó que las de la gastronomía lo hacen de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a domingo, pero solo para llevar y no consumir en el lugar, en correspondencia con las disposiciones restrictivas aprobadas.



Señaló que el comercio reajustó sus horarios de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en todas las tiendas de venta de materiales de la construcción, las cuales siguen funcionando tanto las destinadas a los subsidiados como las habilitadas para personas naturales, aun cuando algunas cerraron durante el paso de la tormenta tropical Laura.



En el caso de los mercados de artículos industriales y artesanales (MAE), la funcionaria informó que de 136 solamente están abiertos 70, brindan servicios en ese mismo horario y los domingos de 9:00 am a 1:00 pm, pero para comprar en ellos los consumidores deben presentar su carnet de identidad o tarjeta de identificación, precisó Martínez Pérez a la ACN.



El horario de las carnicerías y las bodegas, unas mil 930 en toda La Habana, especificó es de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado, en tanto los domingos no abren.



La directora de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía informó que teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la capital y las disponibilidades se dispuso que en septiembre haya una venta controlada de tres jabones de tocador y dos de lavar por persona, y de forma adicional dos de lavar para los niños de cero a un año, 11 meses y 29 días.



Ante quejas de la población, aclaró que el aseo de agosto mantiene su vigencia de 30 días; por ejemplo, si llegó a la bodega el 12 de ese mes podrá comprarse hasta el 12 de septiembre.



Respecto al completamiento de la crema dental a los territorios donde no había llegado aún con vistas a su venta normada, dijo que en el transcurso de septiembre la recibirán los seis municipios pendientes: Guanabacoa, Marianao, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo y Cotorro.



Martínez Pérez destacó que dentro de la rama de la gastronomía está el Sistema de Atención a la Familia, el cual de manera puntual le da servicios a las personas vulnerables; contamos con casi 21 mil censados en la capital y mil 222 mensajeros, encargados de llevarles desayuno, almuerzo y comida a esas personas, ante la necesaria permanencia en sus casas.



Recientemente Luís Carlos Góngora, jefe del Grupo Temporal de Comercio en el Consejo de Defensa Provincial, informó que para la compra en las unidades comerciales no existen restricciones para que las personas con discapacidad, los mayores de 65 años ni las embarazadas adquieran los productos que allí se expenden, aunque de manera puntual se busquen alternativas.