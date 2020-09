Cumple sector estatal medidas en consumo eléctrico para evitar sobregiro de plan de la provincia

Santiago de Cuba, 4 sep (ACN) Entidades del sector estatal cumplen medidas de contingencia energética debido al déficit de combustibles en el país y lograr mantener el consumo y la demanda de energía eléctrica por debajo del plan asignado, como sucedió en agosto con el 1,5 por ciento.



Especialistas de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) detallaron a la Agencia Cubana de Noticias que con ese fin se orientó en aquellas empresas que se exceden no utilizar los equipos de climatización en ningún horario, excepto los locales tecnológicos, en tanto las que se ajustan a la cifra pactada deben apagarlos en el llamado “pico”.



Este comprende, precisaron, de 11 de la mañana a la una de la tarde y desde las seis de la tarde hasta las 10 de la noche.



En las inspecciones realizadas por el personal de la ONURE en ese tiempo, se verifica su cumplimiento y también la existencia de la bitácora de la energía eléctrica y su actualización.



Comprueban en los recorridos, además, el conocimiento y dominio del plan de consumo del mes, las medidas de ahorro puestas en práctica, que no existan salideros de vapor, agua u otros fluidos, lámparas encendidas necesariamente y que estas no presenten suciedad.



También se constata la hermeticidad en los locales climatizados y de los equipos de refrigeración.



Leticia Ramos Stivens, comunicadora de la Onure en Santiago de Cuba, señaló que debido a compleja situación económica, el sector estatal debe ajustarse a los planes de consumo y velar y exigir por el cumplimiento de las medidas para el ahorro de los portadores energéticos.



Otras tareas chequeadas por los inspectores, dijo, son el comportamiento de las lecturas de los metros contadores, los acomodos de carga y la paralización de la totalidad de los hornos en el horario pico, cuando se registra la mayor demanda, por mencionar algunas.



Solo así, insistió, evitará la provincia sobregirarse, a la vez que recabó la comprensión de la población de cumplir las medidas de ahorro en el hogar, ya que el sector residencial es el de más alto consumo y demanda de energía eléctrica.



Ahora, señaló, resulta vital cambiar hábitos para favorecer el empleo más racional, con acciones de fácil cumplimiento como es apagar las luces innecesarias y en el uso de los equipos de clima.



Son meses de altas temperaturas, pero lo recomendado es encender los aires acondicionados a partir de las 10 de la noche, es decir fuera del horario pico, acotó.