Sostiene Las Tunas medidas para evitar sobregiro en electricidad

Las Tunas, 4 sep (ACN) Desde el inicio del periodo de enfrentamiento a la COVID 19, la Empresa Eléctrica de Las Tunas implementa medidas para evitar un aumento en el consumo energético, aunque la provincia es de las pocas que no registra un sobregiro en el servicio.



Anislei Santiesteban Velázquez, director de la Unidad Empresarial de Base Servicios Comerciales de la entidad, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que se trabajó con los consejos populares para determinar, a nivel de población, cuáles eran los máximos consumidores, calificativo que se emplea para aquellas viviendas que sobrepasan mensualmente los 500 kilowatt, y así realizar una labor mejor dirigida.



Explicó que en las entidades se hizo un estudio que determinó que en 477 de ellas se concentra el 80 por ciento de la energía que se consume en el sector estatal, de ahí que hacia esos organismos se enfocó la mayor parte de las medidas de ahorro, además de reforzar las inspecciones para optimizar el aprovechamiento del servicio.



Agregó que esos altos consumidores están asociados principalmente a las grandes industrias como la Fábrica de Estructuras Metálicas y Duralmet, Salud Pública con su red de hospitales y policlínicos, y las instalaciones hoteleras.



Subrayó que las panaderías también se incluyen en ese grupo, pero muchas de esas unidades tienen equipos de medidas de triple registro que le permiten a la Empresa Eléctrica controlar el consumo, tanto en el horario de la madrugada, como en el día y en el pico nocturno.



Santiesteban Velázquez añadió que la provincia tiene un plan aprobado de Mil 791 megawatt diariariamente, con una lógica variación entre los meses.



En julio y agosto, por ejemplo, se abrieron instalaciones recreativas y otras asociadas a la playa en el litoral norte como parte de lo establecido en la fase tres de enfrentamiento a la pandemia, lo que provocó un aumento en el consumo, pero no existió sobregiro hasta esos meses, pues el territorio contaba con un respaldo de plan, señaló.



Detalló que los municipios con mejor trabajo en el ahorro durante la contingencia energética son Manatí, Jobabo, Colombia y Amancio, mientras otros como Majibacoa, Las Tunas y Puerto Padre presentan una labor más inestable.



El directivo aseveró que hay una reducción a nivel de país en cuanto a la asignación de combustibles asociado fundamentalmente a las restricciones por el injusto bloqueo económico y comercial que el gobierno de Estados Unidos aplica a la Isla, pero a pesar de esas limitaciones, Cuba protege la generación de energía para no afectar a la población, por lo que se debe continuar insistiendo en el ahorro de electricidad.