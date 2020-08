Busca Artemisa más alimentos para sus habitantes

Artemisa,27 ago(ACN) Perfeccionar el programa de autoabastecimiento es prioridad de las autoridades de este territorio, pues a pesar de su altas producciones agropecuarias no logra las 30 libras (lb) de viandas, granos y hortalizas, así como los 11 kilogramos de proteínas por habitante.



Este miércoles las direcciones de la agricultura de Caimito, Mariel y Guanajay presentaron su estrategia de autoabastecimiento, herramienta que les permitirá alcanzar la soberanía alimentaria, en tanto organiza la siembra, garantiza la calidad de las semillas y producciones, su comercialización e inversiones que respalden la sostenibilidad de este programa.



Inalvis Hernández Victorero, directora provincial de la agricultura, refirió en el encuentro que la estrategia ha de comprender todas las posibilidades de producción de alimentos y si el fondo de tierras respalda las necesidades del municipio, al tiempo que llamó a dirigir la entrega de tierras hacia una actividad específica que tribute a la consolidación del autoabastecimiento.



Yoan Molina Blanco, vicejefe del Gobierno provincial, insistió en la urgencia de organizar la red de comercialización en cada municipio ya que el programa tiene como prioridad garantizar la alimentación de toda la población.



La sostenibilidad del autoabastecimiento demanda atención institucional, iniciativa de los productores, apoyo en las tradiciones, control de la comercialización, en tanto tributa al desarrollo del país al disminuir las importaciones de alimentos.



De acuerdo con Carlos Espinosa Piedra, integrante del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el programa exige explotar las tierras ociosas o deficientemente trabajadas por las empresas o usufructuarios y permite al municipio demandar al Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal (GEAF) Artemisa los alimentos que no es capaz de producir.



Trascendió en el encuentro que la provincia presenta un gran atraso en la producción de los cinco kilogramos de carne per cápita, por tal motivo se reflexionó sobre qué deben hacer los municipios para producir este alimento, lo cual depende, entre otros factores, de las posibilidades de cada localidad y las relaciones con las empresas Porcina y Avícola para obtener los pies de crías y el asesoramiento para el manejo.



El programa de autoabastecimiento alimentario, se insistió, no es sólo contar con comida, sino lograr que llegue a todos con buena calidad y surtidos, es por ello que la dirección de la provincia evalúa la estrategia de cada municipio (hasta ahora la han presentado seis) con el objetivo de conformar la del territorio cuya materialización supone el incremento de las opciones de alimentos para la población.