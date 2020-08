Con agilidad y eficacia, en agosto continuarán implementándose las medidas económicas

La Habana, 3 ago (ACN) Cuando apenas han transcurrido poco más de dos semanas de que el Consejo de Ministros de Cuba aprobara la Estrategia Económica y Social para desarrollar el país y enfrentar la crisis generada por la COVID-19, es alentador constatar la puesta en marcha en tan poco tiempo de las primeras medidas y ahora en agosto la implementación de otras.



La más reciente, aunque por esperada, resultó estimulante tras varios meses de inactividad del turismo internacional a consecuencia del impacto de la COVID-19, al conocerse el sábado último del arribo al Hotel Pullman, en Cayo Coco, Ciego de Ávila, de los primeros turistas foráneos, esta vez procedentes de Nassau, Las Bahamas, quienes fueron recibidos según los protocolos de seguridad y protección establecidos.



Al comparecer hace unos días en la Mesa Redonda, Juan Carlos García, ministro del ramo, señaló que ya estaban en marcha las reservaciones para ese destino y los cayos Santa María, Cruz y Largo del Sur, y que en Cayo Coco y Santa María en la segunda quincena de agosto se espera recibir viajeros de Rusia, nación que en el pasado año fue el tercer mercado emisor hacia la mayor de las Antillas.



Recordemos que desde el 20 de julio se implementó la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar estadounidense y la apertura de tiendas en MLC, con el objetivo de captar la moneda dura que necesita el país para adquirir bienes y alimentos en beneficio del pueblo, cuando también se han afectado seriamente el turismo y las exportaciones.



Expresión del impacto de la primera de estas disposiciones, según explicó Marta Sabina Wilson González, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), solo entre el 20 y el 27 de julio el canje de esa divisa creció en más del 200% en comparación con la semana anterior, y los depósitos en USD aumentaron en 195%.



Para la venta minorista en MLC se abrieron 72 establecimientos (57 ofertan alimentos y aseo y 15 artículos de ferretería), diseminados por todo el país (14 en la capital y al menos dos por provincia), y pese a la alta concurrencia de público y de largas colas, son aspiraciones que los clientes encuentren lo que buscan en esas unidades, y lograr una mayor presencia de productos competitivos de la industria nacional.



Asimismo, el 23 de julio comenzó a funcionar -con muy buena acogida- el primer mercado mayorista de Cuba, Mercabal, destinado a la venta –limitada, por tarjeta magnética y en CUP- de insumos a las formas no estatales de gestión de la gastronomía de La Habana, donde en agosto deben abrirse otros dos, uno en Playa y otro en San Miguel del Padrón, y paulatinamente extenderlos al resto de las provincias.



Por si fuera poco, a partir del presente mes los Bancos, Cadecas y correos de todo el país efectuarán el pago de las pensiones a los jubilados a través de una nómina electrónica, a fin de que la totalidad de los beneficiados de la seguridad social accedan a esos adeudos en forma digital, y abolir las muy obsoletas chequeras, según anunció en La Habana Haydée Franco Leal, subdirectora general del Instituto Nacional de Seguridad Social.



También tal cual han señalado altos funcionarios del gobierno se continúa trabajando de manera intensa en crear las condiciones con vistas a la unificación monetaria y cambiaria, y en incentivar y diversificar el otorgamiento de créditos y productos crediticios a los diferentes actores de la economía cubana, como una vía de potenciar la adquisición de bienes y servicios nacionales, y con ello sustituir importaciones.



Independientemente de que en la Gaceta Oficial de la República por estos días aparezca la Resolución 315/20, con los detalles sobre los servicios de importación y exportación que 36 empresas brindarán a las formas de gestión no estatal, ahora se pondrán a disposición de los trabajadores por cuenta propia y cooperativas cursos on line para su capacitación, a través del Centro de Capacitación del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.



Como informó Rodrigo Malmierca, titular del Mincex, serán cursos cortos en aras de brindarles herramientas en materia de negocios y compraventa internacional, y para el próximo viernes anunció el primero, cuando desde las 9:00 am y hasta la 1:00 pm, especialistas de ese organismo, de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, y del Banco Central estarán interactuando en las redes sociales con los interesados.



A dos semanas de aprobarse las nuevas medidas económicas y sociales vale recordar lo dicho por el Presidente de la República, Miguel Díaz- Canel, sobre su implementación: “unas cosas se harán más rápido y otras llevarán el tiempo necesario para terminar de implementarlas, pero todo lo que está en esta Estrategia lo vamos a aplicar”, además de subrayar que se hará de manera gradual, pero avanzando en todas simultáneamente con la agilidad y la eficacia que el momento demanda.