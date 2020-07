Sostiene Villa Clara programa de la vivienda

Santa Clara 30 jul (ACN) Con el propósito de potenciar la recuperación del fondo habitacional y el remozamiento urbanístico del territorio, Villa Clara fomenta el autoabastecimiento de los municipios a partir de la producción local de materiales para la construcción.



Hasta la fecha y a pesar de las contingencias asociadas al enfrentamiento de la COVID-19, la provincia no solo diversifica la elaboración fabril, sino que prioriza el programa de la vivienda (PV), de conjunto con el desarrollo industrial y económico de la central geografía.



Pablo Vázquez Enríquez, funcionario del Gobierno Provincial, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que durante el año en curso en Villa Clara se han construido más de mil 50 viviendas de 70 metros cuadrados (m2).



Comentó, además, que se han aportado casi dos millones de bloques y 60 mil m2 de piso, de los cuales el 80 por ciento se destinó a la edificación de casas familiares y el resto al levantamiento de obras sociales.



Para finales de 2020, deben completarse los insumos totales para suplir las demandas de mil 341 células básicas habitables (las conocidas mínimas de 25 m2), cerca de mil 500 proyectos por esfuerzo propio (previamente inscritos en las direcciones municipales de la vivienda) y más de mil subsidios, confirmó Bárbaro Herrero Barreto, director de la Empresa de Materiales de la Construcción.



Para ello, se emprendió un plan de mejora y dignificación de los talleres de fabricación de cada municipio, no solo para optimizar condiciones de trabajo, sino también para disparar rendimientos, constató Jesús Martínez García, director de la Empresa de Producción Local de Materiales de la Construcción.



A la iniciativa, señaló, también se suma la Universidad Central Marta Abre de Las Villas, institución que ─mediante el proyecto Hábitat y el financiamiento de la Oficina de Cooperación en Cuba radicada en la embajada Suiza en La Habana─ realiza talleres de capacitación a los obreros y ha facilitado más de 120 equipos para el establecimiento de minindustrias en el territorio.



De igual forma, dijo, se cuenta con entidades que ─a pesar de no tener subordinación local estricta─ también contribuyen al desarrollo del PV como la Geominera del Centro (áridos y bloques), los grupos empresariales de Logística del Ministerio de la Agricultura (cerámicas), Servicios Técnicos Industriales (áridos) y VICLAR (enseres de plástico, cerámica y aluminio).



La política nacional de la vivienda ─actualizada en 2019 con el objetivo de resolver esta problemática en el país─ tiene como meta la construcción de una casa al día, aunque todavía no logra la consecución de tales resultados.