Formalizados los primeros 200 contratos en mercado mayorista para sector no estatal (+Fotos)

La Habana, 27 jul (ACN) Un total de 213 contratos con representantes de las formas no estatales de gestión en La Habana formalizó en sus primeros días de actividad el mercado mayorista Mercabal, pionero en el país en brindar servicios a ese sector tras abrir sus puertas el 24 de julio, como parte del perfeccionamiento del comercio interior.



Luís Hernández Bruzón, administrador de esta unidad ubicada en Avenida 26, esquina 35, en Nuevo Vedado, explicó a la ACN que el proceso de negociación y facturación de las ventas se realiza solo en CUP y por tarjeta magnética, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a sábado, y recordó que los productos están a disposición únicamente de los trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias de La Habana dedicados a la gastronomía.



Por ahora son cuatro las actividades cuyos titulares de negocios pueden concurrir allí: servicios de cafeterías, de restaurantes y de bares de recreación, así como de dulcería-panadería.

Mencionó como documentos que deben presentar con vistas a formalizar el contrato y realizar la compra de mercancías los carnés de identidad, de cuentapropista y de la Oficina de la Administración Tributaria, una copia de la cuenta bancaria actualizada y del certifico de no adeudo con el banco y la licencia sanitaria correspondiente.



El directivo señaló que pese a algunos contratiempos ya en camino de solución y con el propósito de brindar un servicio óptimo se incluyó la transportación de los productos para los clientes que lo deseen, de acuerdo con una tarifa por distancia y siempre en CUP, aclaró.



Expresó que aunque Mercabal ya operaba como primer mercado mayorista para las cooperativas no agropecuarias de la gastronomía de la capital, al ampliarse ahora su objeto social hacia las formas no estatales se ha incrementado la cantidad y diversidad de los alimentos que allí pueden comprarse, también con la ventaja de descontárseles su precio en un 20%, todo lo cual debe contribuir a mejorar la calidad y precios en el servicio a la población.



Hernández Bruzón dijo que de acuerdo con la disponibilidad de los suministros será la proporción o per cápita de su venta ese día, y mencionó entre los productos que por ahora se ofertan –siempre en grandes formatos o volúmenes - arroz, harina, huevo, aceite, azúcar, agua, mayonesa, salsa de tomate, pastas alimenticias, camarón, chocolate y cárnicos.



Respecto a la cerveza Cristal subrayó que para su compra se ha establecido recoger dos cajas vacías al entregar una llena al cliente, en aras de contribuir a eliminar el déficit de envase que enfrenta la industria nacional, en este caso la fábrica Bucaneros, y a su vez lograr incrementar la producción.



El directivo manifestó que con vistas a que los representantes de las formas no estatales se sientan bien atendidos, en estos días feriados se ha trabajado en mejorar las condiciones de la unidad, su imagen, entornos y área de espera, y se habilitaron más equipos informáticos para agilizar los trámites de contratación y comercialización.



Destacó el alto espíritu de unidad, seriedad y responsabilidad con que los trabajadores de Mercabal han asumido la nueva tarea, anunciada recientemente entre las medidas de la Estrategia Económica y Social del país, dirigida a fortalecer la economía y a enfrentar la crisis mundial generada por la pandemia del Covid-19.



En sintonía con ello calificó de estimulante la presencia casi a diario en Mercobal de Betsy Díaz Velázquez; ministra de Comercio Interior; de Harold Pérez Teira, vicetitular del organismo, y de otros funcionarios, atentos a cuantos contratiempos puedan surgir en aras de su solución.



Para agosto se prevé abrir otros dos mercados mayoristas en La Habana, uno en San Miguel del Padrón y otro en Playa, y de manera paulatina en el resto de las provincias, como se anunció en la mesa redonda informativa de la televisión cubana.