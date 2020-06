Ciencia y producción: se requiere algo más que voluntad para integrarlas (Enfoque)

La Habana, 27 jun (ACN) Una de las prioridades del gobierno cubano ha sido vincular con mayor fuerza los resultados de la ciencia a la producción de alimento, sin embargo, ello conlleva no solo voluntad, sino que se precisa organización, disponibilidad de recursos e incentivos económicos.

Rafael Rodríguez Hernández, responsable de la línea de investigación de rumiantes del Instituto de Ciencia Animal (ICA), explicó a la Agencia Cubana de Noticias que toda tecnología y aplicación demanda recursos para poder llevarse a la práctica.

Muchos de los métodos desarrollados por el centro, si se lograran aplicar, sustituirían importaciones, ahorrarían pienso, mejorarían la producción de leche, pero no existe, en ocasiones la integralidad a la hora de transferirlas, refirió.

El ICA cuenta con tecnologías como el banco de biomasa, lo que garantiza la comida del ganado en el periodo de sequía, pero, a veces, no existe el alambre o no hay una política de semillas planificada para sembrar en el momento idóneo, por lo que no se puede aplicar tal como se diseñó, destacó.

El aliciente económico también tiene que estar vinculado a este proceso, pues falta integración con las ciencias sociales y económicas, no hay tecnología que funcione si los ganaderos trabajan con rigurosidad y su salario solo alcanza los 600 pesos cubanos, opinó.

Además, influye el tema social, pues en muchos lugares hay poca cultura ganadera, que, aunque se lleve la tecnología, se aumenten los salarios, si no se fomenta esa cultura van a ser deficientes los resultados, agregó.

Cuba tiene una fortaleza con la que no cuentan otros países del mundo y es que hay una voluntad de gobierno para fomentar la producción de alimento, la soberanía alimentaria, incluso con una visión de resiliencia y de adaptación al cambio climático, pero se requiere aun de organización e integración.

El ICA es una institución nacional en función de los productores ganaderos del país, cuenta con tecnologías que se ajustan tanto al sector estatal como al privado, y pone a disposición sus servicios para contribuir al desarrollo de la ganadería.

Cuenta con grupos de extensionismo en provincias como La Tunas, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río y Mayabeque, donde ofrecen capacitación y transferencia de tecnología con buenas experiencias a través de los años.