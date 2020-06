Respuestas y buenas nuevas sobre el comercio electrónico

La Habana, 20 jun (ACN) En el ajuste de los procesos logísticos y la solución de problemas y dificultades concentran por estos días sus esfuerzos la Corporación Cimex y la Cadena de Tiendas Caribe, para el aseguramiento, perfeccionamiento y desarrollo del comercio electrónico, que a Cuba llegó -nadie lo dude- para quedarse.

Recientemente, ambas entidades anunciaron el cierre temporal y gradual de los comercios virtuales, con el fin de ajustar y reorientar sus procesos hacia la venta de módulos por valor de 10, 15, 20 y 30 CUC, cronograma que va cumpliéndose y debe concluir el próximo día 30, a la vez que las tiendas 5ta. y 42 y La Típica, en La Habana, y otras en Matanzas y Camagüey han empezado a comercializar los llamados combos.

Sobre lo que acontece, Rosario Ferrer, vicepresidenta comercial de la Corporación Cimex, habló al diario Granma del cierre de las tiendas online de Pinar del Río, Mayabeque, Holguín y Santiago de Cuba, para asumir el reordenamiento logístico, al igual que Carlos III, aunque en esta última, la situación epidemiológica de hace días hizo necesario ajustar el calendario inicial y “correrlo” del 17 al 27 de junio.

En cuanto a los reembolsos, señaló que se han logrado depurar todas las devoluciones identificadas hasta el jueves último y cuatro mil 156 están en vías de solución por el banco, aunque, claro está, otras pueden surgir a partir de las reclamaciones de los clientes y serán analizadas y tramitadas.

Entre las modificaciones que han comenzado a aplicarse, mencionó la regulación a solo un combo por día, de la cantidad de compras que una persona puede realizar en la misma tienda, así como también la extensión del plazo de entrega a 10 días.

Muchas son las quejas e insatisfacciones por el diseño de los módulos de alimentos, aseo y limpieza y los productos incluidos, pero Ferrer explicó que, de acuerdo con las condiciones en que se desarrolla el comercio electrónico y la disponibilidad de mercancías, lo más viable es el combo, ya que agiliza el proceso logístico y de facturación.

Aclaró que se trabaja con los inventarios disponibles y no con los de lento movimiento, y que todo lo que se comercializa online son productos recién importados o que entrega la industria nacional, y se trata de dar prioridad a artículos básicos, como pollo, picadillo, salchichas, aceite, detergente y jabón de tocador.

La Vicepresidenta comercial de Cimex, reconoció, no obstante, que hay mucho que perfeccionar en cuanto a la composición de los combos y afirmó que actualmente se revisan y aprueban las propuestas de cada una de las tiendas virtuales y, sobre todo, se ha tratado de explotar más la opción de combos mixtos, que permiten al cliente unir en una misma compra alimentos y productos de aseo y limpieza.

Otro de los cambios está relacionado con la cantidad de órdenes que pueden recibir diariamente las tiendas, y la directiva precisó que en La Habana cada tienda virtual de Cimex podrá procesar hasta dos mil 500 y, en las demásprovincias serán 500.

Está pendiente concluir la integración de la plataforma digital TuEnvío con la aplicación EnZona, proyecto que desarrollan de conjunto las entidades Datacimex y Xetid y que se espera poner en práctica a finales de este mes.

Para agosto, en tanto, debe estar listo un sistema georeferencial que permita realizar el cobro del servicio de entrega a domicilio de manera más precisa, de acuerdo con la ubicación de la residencia del cliente.

Asimismo, Datacimex trabaja para habilitar en la plataforma TuEnvío la opción de que, una vez que el cliente agrega el producto seleccionado al carro, este permanezca reservado por un tiempo mínimo, que le permita finalizar la compra sin que el artículo elegido se agote o aparezca como no disponible, y en fase de diseño también están otras soluciones para dinamizar y facilitar al cliente el proceso de compra.

De igual modo, Cimex se esfuerza en la terminación de una nave de almacén -sobre todo desde el punto de vista constructivo-, y se espera poder concluir el proceso inversionista en julio venidero, para entonces trabajar en la puesta en marcha de esta instalación, desde donde se moverá todo el comercio electrónico.

Ferrer se refirió, además, a la lógica preocupación de los clientes respecto a la entrega a domicilio en las diferentes fases pos-COVID-19, ya que muchos de los que hoy brindan ese servicio retornarán a sus funciones habituales y, también, el trasporte propio empleado para el comercio virtual deberá compartirse con las instalaciones físicas del comercio en los territorios.

En función de esto, hemos planificado contratar transportistas privados y, actualmente, negociamos las propuestas de tarifa y contrato para que se incorporen al servicio, no solo en La Habana, sino en todo el país, destacó.

Por su parte, Amilkar Odelín, director comercial de la Cadena de Tiendas Caribe, confirmó que el viernes último la tienda virtual Villa Diana concluyó la entrega de las 19 mil órdenes pendientes, y a partir de hoy empieza a comercializar sus ofertas de combos, 200 diariamente, por ahora, y que llegarán a 400 en el mes de julio.

Sabemos que es poco, si se tiene en cuenta la alta demanda, pero es la cifra que podemos manejar en estos momentos para asegurar la totalidad de las mercancías incluidas en los módulos, manifestó.

Acerca de las devoluciones, explicó que se han agilizado los trámites con el banco y ha podido reintegrarse el dinero por concepto de productos faltantes, a un número considerable de clientes, aunque todavía quedan pendientes cinco mil 400 reembolsos, que deben realizarse hasta el próximo domingo como fecha límite.

En cuanto a la tienda online 5ta. y 42, se decidió cambiar de inmediato la modalidad de ventas y pasar a los combos, 200 cada día, cifra a la cual a partir de hoy añadiremos otras 100, para de esta forma ir aumentando progresivamente hasta llegar a medio millar de módulos diariamente, significó.

Como se trata de combos que pertenecen a líneas diferentes, el usuario puede comprar en la jornada uno de cada tipo, es decir, uno de alimento y otro de aseo, precisó, y añadió que la entrega de las cuatro mil 900 órdenes pendientes debe completarse el 26 próximo, al igual que las devoluciones.

No renunciamos a que en el futuro las tiendas virtuales cumplan realmente su objetivo, que es complementar el servicio del comercio físico, pero ante las complejidades del presente, creemos que las variantes aplicadas son las más factibles, pues lo que sí no puede volver a suceder es que demanda nos supere y no podamos dar una respuesta efectiva y rápida a ese problema, enfatizó.

Con la nueva modalidad de combos, los clientes se quejan de lo difícil que resulta concluir felizmente la compra, ya que, ante la afluencia de usuarios, tanto el sitio web como la aplicación EnZona no responden y los pagos resultan fallidos.

En ese sentido, el Director Comercial de la Cadena de Tiendas Caribe aseguró que la empresa Xetid está haciendo los ajustes necesarios para optimizar el acceso y tales problemas deberán quedar resueltos en los próximos días.