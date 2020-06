Acondicionan sus instalaciones Hoteles E de Camagüey

Camagüey, 14 jun (ACN) El reacondicionamiento de las diversas áreas que componen cada uno de los Hoteles E del Grupo Cubanacán, en esta ciudad, deviene actualmente actividad principal de los trabajadores de ese complejo, con el propósito de tener listas cada una de esas instalaciones una vez comiencen otra vez sus operaciones.



Las referidas entidades no operan con turismo nacional, motivo por el cual hasta que no se reanude la normalidad del sector en el país para las instalaciones de ciudad, no abrirán sus puertas a los clientes.



Según comentó a la prensa local Juan José Díaz Tong, director de ese complejo hotelero la pintura de habitaciones y exteriores, la ampliación y atención a la jardinería, y el cambio de mobiliario, son algunas de las acciones que se ejecutan en estos momentos, aunque continuarán de manera paulatina.



Además, el directivo explicó que una vez aperturados, los protocolos de normas higiénicas sanitarias en hoteles del Grupo Cubanacan serán cuidadosamente aplicados, entre lo que destaca una rigurosa limpieza de las habitaciones con acciones simultáneas entre el personal de mantenimiento con los de la camarera.





A eso se agrega la eliminación de una parte de la lencería, las alfombras y las almohadas decorativas junto con los saltos de cama, mientras que las frazadas y albornoz estarán protegidas con nylon, y solo se entregarán a petición de los huéspedes, los cuales como valor agregado también recibirán si lo solicitan otros elementos para protección personal.



Desde el inicio de los contagios en el país de la COVID-19, las referidas instalaciones cerraron al mercado pero inmediatamente comenzaron sus prestaciones de servicios gastronómicos para entregar a domicilio con variadas ofertas, las cuales han tenido alta demanda por los solicitantes, sin costo la transportación.