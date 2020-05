Convocan a azucareros a participar en las tareas finales de la zafra

La Habana, 26 may (ACN) La Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) convocó a sus más de 10 mil afiliados a participar con su presencia y conocimiento en las tareas de conclusión de la zafra azucarera 2019-2020.



Es imprescindible en esta recta final de la contienda garantizar la producción de derivados, sobre todos aquellos que reducen importaciones, la siembra de caña y la producción de alimentos, dijo el Máster en ciencia Eduardo Lamadrid Martínez, presidente de la organización.



Las labores de este tipo son de primordial importancia en tiempos de la lucha contra el nuevo coronavirus y en particular para la economía del país, afirmó el directivo en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias.



Manifestó su confianza en que la participación de los técnicos permitirá que se cumplan las normas establecidas para cada área y así contribuimos aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos que con tanto esfuerzo pone el estado Cubano en manos del Grupo Azucarero AZCUBA.



Un pronunciamiento similar hizo Lamadrid Martínez en febrero pasado, cuando ATAC renovó hoy su apoyo a los programas de desarrollo del sector cañero-azucarero y de derivados, mediante la intensificación de acciones de los integrantes de sus órganos de base.



Las actividades de ese tipo involucran también a las filiales provinciales, los institutos, las cátedras azucareras en las universidades y el Grupo Azucarero AZCUBA, coincidieron los miembros del Comité Nacional de la organización, reunidos en el Centro de Convenciones Lázaro Peña.



En el encuentro se insistió en que los técnicos incrementaran su participación en asuntos clave, entre ellos la eficiencia en la cosecha y energética, el pago de la caña por su calidad, el análisis del aprovechamiento y el tiempo perdido, al igual que el recobrado industrial.



Lamadrid Martínez insistió en la importancia de darle seguimiento a la introducción de la ciencia, la tecnología y la innovación por las filiales provinciales y el ejecutivo nacional, a partir del Taller de noviembre último sobre Desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar con más ciencia.



Ante la compleja situación de la economía mundial, provocada por la COVID-19, la producción agroindustrial azucarera cubana se ha centrado en la economía interna, sin dejar de lado las exportaciones, afirmó en mayo último Julio Andrés García Pérez, presidente de AZCUBA en una comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda.



Indicó que en se trabaja en asegurar la economía interna y puso de ejemplo el hecho de que el refino, crudo y los alcoholes están asegurados hasta diciembre.



Explicó que sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo la azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la caja de financiamiento central del país y desde ese punto de vista, no ocasionar mayores afectaciones.



Señaló que con la culminación de la zafra no termina el trabajo del sector, pues deben atender la siembra de caña para la próxima campaña azucarera, junto al impulso de la producción agropecuaria y contribuir así, a pesar de las difíciles circunstancias actuales, al crecimiento económico del país.