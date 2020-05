Gana fuerza avicultura alternativa en Artemisa

Artemisa, 20 may (ACN) La ejecución de convenios para la ceba de pollos en cooperativas y unidades del sistema de la agricultura en el año en curso demuestra que la avicultura alternativa gana fuerza e interés entre productores de la provincia.



Guillermo Lara Rivero, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Avicultura Alternativa de la Empresa Avícola de Artemisa, explicó a la ACN que en enero materializaron un convenio para la ceba de pollos con un productor de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Amistad Cuba México enclavada en Alquízar, el cual ya produjo nueve toneladas de carne y se encuentra en la tercera crianza.



Precisó que un principio esta carne tenía como destino el turismo, pero, ante la coyuntura sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 se destinó a la población.



Agregó que desde 2014 no se criaba pollo de ceba en Artemisa –tampoco en el país- , seleccionaron a la CPA alquizareña para la prueba por su prestigio y seriedad, y nueve productores de la provincia están listos para insertarse en esta modalidad de crianza en cuanto las condiciones del país lo permitan.



Lara Rivero destacó que la UEB dio un paso importante cuando formalizó un convenio para la ceba de pollos camperos en Bahía Honda que demostró su viabilidad, para lo cual se utilizó un pienso criollo con un 70 por ciento de palmiche, 25 por ciento de cabecilla y polvo de arroz y el cinco por ciento restante de harina de pescado.



Un proyecto de ceba de esta misma especie se desarrolla por primera vez en la UEB de Servicios Veterinarios de la Empresa Agroindustrial de Granos José Martí, enclavada en Candelaria, aunque la alimentación en este caso es a base de pienso industrial que garantiza la Empresa Avícola de Artemisa.



De acuerdo con el también técnico de nivel medio en medicina veterinaria la avicultura alternativa fue una idea del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, entonces Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), para fomentar la crianza de aves semirrústicas en las regiones del Plan Turquino con el objetivo de producir huevo y carne que luego se extendió a todo el país.



El sector cooperativo campesino del territorio cuenta con 25 mil gallinas, mientras las granjas urbanas y municipios del Plan Turquino (Candelaria, Bahía Honda y San Cristóbal) crían 125 mil gallinas que se mantienen por reposición, a lo cual tributa la granja reproductora Menelao Mora, hoy con mil 548 gallinas camperas, y cuatro mil 562 gallinas semirrústicas.



La avicultura alternativa de Artemisa se complementa con la cría de faisanes, codornices y guineos en suelo en la granja Michuri que, al decir del director de la UEB, vive el mejor de los últimos cinco años por los resultados reproductivos, lo cual es significativo pues este año prevén la comercialización 36 toneladas de faisán, 34 de guineo y seis de codorniz para el turismo.