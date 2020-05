Actualizan sobre marcha de las producciones de huevo, carne de cerdo y pollo en Cuba

La Habana, 20 may (ACN) Directivos de la Agricultura en el país actualizaron sobre la marcha de las producciones de huevo, de carne de cerdo y pollo en el territorio nacional, en un momento en el que Cuba prioriza e intenciona la producción de alimentos.



Félix Gómez Pérez, jefe de la División Tecnológica Avícola de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) Ganadero, precisó al periódico Granma que, en el primer trimestre del año, la producción de huevos presentó un incremento de 40 millones de unidades con relación a igual periodo del año anterior.



Aseguró, que durante los próximos meses se debe mantener ese ritmo, lo cual augura un cumplimiento del plan fijado en mil 912 millones de unidades.



Se cumplen los planes previstos para esta etapa y no existe dificultad para garantizar los huevos de la canasta básica normada, para los centros de aislamiento, y para otros destinos, sentenció.



Destacó el esfuerzo de todos los trabajadores de la agricultura quienes, en medio de las limitaciones, permanecen en sus puestos de trabajo para garantizar que tan demandado producto llegue sin dificultad a su destino final.



Gómez Pérez significó la labor realizada por las empresas avícolas de Ciego de Ávila, Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Granma, Las Tunas y Guantánamo, punteras en el sobrecumplimiento de la producción planificada.



El directivo añadió que, con motivo de la situación epidemiológica que presenta el país, se mantiene activado, en todas las empresas avícolas de la Isla, el plan de reducción de desastres, con las variantes pertinentes en caso de que sea necesario aislar a trabajadores de alguna de las unidades de producción del sector.



Sobre este aspecto, el Jefe de la División Tecnológica Avícola de la OSDE Ganadero, puso el ejemplo de una unidad productiva del municipio de Florencia, en Ciego de Ávila, donde todo su personal fue declarado en aislamiento, y por la correcta aplicación del plan, no se afectó en lo más mínimo la producción.



Respecto a la obtención de carne de cerdo, otro renglón ampliamente demandado por la población, Regla Ferrer Domínguez, directora nacional de Porcino del OSDE Ganadero, comentó que el rubro se ha visto deprimido por la baja disponibilidad de alimento animal con que cuentan los productores, fenómeno que afecta la masa cárnica estipulada para cada ejemplar antes de su comercialización por los ministerios de la Industria Alimentaria y del Comercio Interior.



Asimismo, dijo, la utilización del pienso líquido, una de las alternativas prometedoras que se estaban acometiendo, hoy es una línea truncada, tras la paralización del turismo por el impacto de la COVID-19, pues este sector aportaba el grueso de materia prima orgánica para la elaboración de dicho alimento.



De acuerdo con la fuente citada, por esta y otras causas, se dejaron de entregar en el primer trimestre del año unas siete mil toneladas de carne de cerdo, mientras que los volúmenes mensuales se mantienen sobre las nueve mil, cifra muy inferior a las más de 12 mil toneladas requeridas.



Ante tal limitación, que ya deja ver un incumplimiento de lo pactado para 2020 –170 mil toneladas–, el país ha enfatizado en la siembra de alimento nacional para suplir el déficit de pienso, que presenta el ramo porcino.



Además, se está impulsando en todo el territorio nacional la generación y diseminación de la crianza de cerdos de capa oscura (criollos), más adaptables a las condiciones de la Isla y a insumos asequibles como el palmiche, agregó.



Ya está previsto que los primeros tres centros genéticos para este fin se localizarán en Pinar del Río, Sancti Spíritus y Granma, pero este proyecto es a un mayor plazo; lo esencial ahora es el levantamiento que se está haciendo con los campesinos que tienen cerdos criollos, para que vayan tributando al autoabastecimiento local, y a esos dos kilogramos de carne de cerdo (por persona, al mes) previstos, subrayó.



Norberto Espinosa Carro, presidente de la OSDE Ganadero, refirió que el porcino cuenta con una empresa mixta aprobada en la provincia de Cienfuegos, que debe comenzar su proceso inversionista a finales de año.



Añadió que en el caso del pollo, es relevante que este año todas las provincias del país comenzaron a producir este surtido, aunque de manera muy incipiente.



Hasta la fecha, señaló, se han alcanzado unas mil 098 toneladas, cifra muy pequeña ante las 300 mil que Cuba importa anualmente para satisfacer la demanda interna.



El directivo recalcó que este renglón se ha beneficiado con cuatro negocios de inversión extranjera, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa, y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, los cuales, se estima, puedan generarle al país unas 100 mil toneladas de pollo, que se le restarían a la cantidad que actualmente se importa por este concepto.