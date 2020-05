Implementan medidas en sucursales bancarias de Camagüey ante la COVID-19

Camagüey, 17 may (ACN) Con prioridad en el uso de las plataformas digitales y aplicaciones informáticas para la realización de operaciones financieras, se implementan medidas en las sucursales de los bancos de Crédito y Comercio (BANDEC) y Popular de Ahorro (BPA) de la provincia de Camagüey, ante la COVID-19.



En el caso de BANDEC ya acceden al servicio virtual de esa entidad el 61 por ciento de los 500 contratados, lo cual constituye un alivio ante toda la concurrencia de público que habitualmente se atiende en las oficinas, comentó Ana Amelia Martín Reyes, subdirectora de ese banco en el territorio.



Entre las medidas novedosas en beneficio de la población, la directiva mencionó la Resolución 55 del Banco Central de Cuba, donde se interrumpió el pago de los intereses de las deudas bancarias y esto favoreció a todas las personas naturales que tuvieron interrupciones laborales y los trabajadores por cuenta propia que suspendieron sus licencias.



Esta decisión, dijo, resulta válida también para las entidades jurídicas que interrumpieron sus actividades de manera parcial o total, por lo cual hasta el 30 de junio no deben pagar esos nuevos compromisos, explicó Martín Reyes a la prensa local.



Sobre el servicio a los jubilados indicó que en abril fue un éxito, al lograr en lo posible llevar el pago hasta los domicilios a los ancianos de las sucursales que no cuentan con cajero automático, lo cual conllevó a una disminución del número de adultos mayores que acudieron a las oficinas, donde en el horario de la mañana se priorizó el pago a ese segmento poblacional.



De igual manera, ocurrió en las unidades de BPA, expresó por su parte Libertad Ortiz Salcedo, subdirectora provincial de esa entidad, quien instó a los clientes a dar prioridad en las sucursales a la tramitación de operaciones que realmente sean impostergables, así como realizar los pagos a través del uso de los medios electrónicos.



Señaló que se brinda la posibilidad a los subsidiados de poder realizar sus trámites desde cajas de ahorro que están situadas en zonas más cercanas a los lugares de residencia, sin tener que presentarse en las cabeceras municipales a obtener su cheque para la compra de materiales y pagos de servicios.



Los titulares de cuentas de formación de fondos o cuentas para el futuro podrán realizar extracciones desde oficinas distintas a las de apertura de estas, y recibir remesas desde el exterior del país, o emitidas dentro del propio país, en oficinas donde temporalmente están radicando las personas, agregó Ortiz Salcedo.



En las sucursales bancarias de Camagüey se cumplen, además, las medidas de prevención en el enfrentamiento a la COVID-19, con la atención a un grupo más reducido de clientes en el interior de las oficinas y la permanencia en el exterior de las unidades de un funcionario o directivo para organizar al público, velar por la disciplina y el distanciamiento adecuado entre unos y otros.