Campesinos guantanameros sin perder un minuto en el surco

Guantánamo, 17 may (ACN) En la siembra y cosecha de cultivos de ciclo corto se empeñan hoy los campesinos guantanameros, quienes aprovechan las bienvenidas lluvias de mayo para potenciar la producción de alimentos, conscientes de la importancia de su tarea para la seguridad alimentaria y el desarrollo del país.



En medio de la crisis epidémica mundial y de restricciones debido a la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, cada vez más irracional, los agrarios son también de los trabajadores vitales e imprescindibles, y llegan a su día nacional sin perder un minuto en el surco, sacando lo mejor de la tierra con entrega e iniciativas, superando escaseces de insumos y el azote de la sequía.



Ante la necesidad real y el llamado de la dirección del país a no detenerse en la obtención de alimentos para abastecer al pueblo, están hoy a pie de obra con altísimo sentido de la responsabilidad y cumplimiento de las medidas preventivas, los más de 24 mil guantanameros del sector cooperativo-campesino, habitual garante de más del 75 por ciento de la producción agropecuaria de la provincia.



A inicios de año el esfuerzo de los labriegos fue golpeado por la sequía imperante, hubo por ello una declinación productiva en los plantíos de hortalizas y frijoles, que apenas se acercaron al 80 por ciento de lo proyectado para el primer cuatrimestre, pero alentadoramente se cumplieron los planes de viandas, frutales, leche, carne porcina y miel de abeja, importantes indicadores.



Justo Pérez, al frente en Guantánamo de la esfera agroalimentaria de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), subrayó a la ACN que con las lluvias de mayo se pronostica un crecimiento productivo que los hombres de campo aprovechan para acelerar cultivos de ciclo corto como la calabaza, el boniato y el pepino, ante la apremiante demanda de surtidos agrícolas.



Hasta el cierre de abril –detalló- se produjeron más de cinco mil toneladas de viandas, alrededor de 900 de frutas y unas seis mil 980 de hortalizas, y el objetivo en lo adelante es seguir trabajando para elevar los resultados con las potencialidades existentes, generalizando experiencias exitosas y superando limitaciones y retos climatológicos, con alternativas y el respaldo científico-técnico y de la agroecología.



El compromiso del campesinado local, mayor en el actual escenario de pandemia, lo constató una reciente visita de la dirección nacional de la ANAP, que intercambió en varios municipios con los productores en sus fincas, y conoció de los aportes de 104 cooperativas guantanameras a los recintos asistenciales, entre ellos los centros de aislamiento para pacientes con la COVID-19.



Producir más y mejor no es un lema, es deber del campesinado, recalcó en nombre de su gremio José Antonio Márquez, destacado productor de la provincia cubana más oriental, la cual cuenta con 259 organizaciones de base campesinas (191 Cooperativas de Crédito y Servicios y 68 de Producción Agropecuaria), garantes del grueso del consumo agrícola de la población local.



El Consejo de Defensa Provincial -que planifica aquí todas las acciones en medio del enfrentamiento al nuevo coronavirus-, en sus periódicas reuniones ha insistido en potenciar el provecho de la tierra, por ser la producción de alimentos una tarea vital que debe ir aparejada a la que se libra contra la pandemia, para garantizar al pueblo lo que le hace falta ahora y lo que precisará después.



Con ese nivel de compromiso lo asumen hoy los campesinos, una alta responsabilidad que como ha reiterado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel continúa siendo prioridad en el accionar del Gobierno de la Isla, con la agricultura como baluarte y principal fuente de alimentación, en momentos en que se avecinan tiempos complejos para la economía mundial.