Ministro de la Agricultura reconoce trabajo del sector en Cienfuegos

La Habana, 11 may (ACN) Se están haciendo muchas cosas que van a tributar en el futuro a tener un nivel superior de alimentos para la población, productos para la sustitución de importaciones y de fondos exportables, afirmó Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, al cierre de una extensa visita a los polos consolidados y en expansión de Cienfuegos.



He visto mucho trabajo, se está trabajando en la dirección principal de lo que hay que hacer en este momento, señaló, según reporte del periódico Granma.



Destacó que se está preparando mucha tierra, alistando tierras, abriendo nuevos polos agrícolas en Cienfuegos a partir de tierras ociosas, no bien utilizadas y de áreas que fueron de los antiguos centrales azucareros que tienen la gran bondad de tener fuerza de trabajo, buenos suelos y agua.



En términos nacionales, el titular de la Agricultura consideró que existen problemas que deben resolverse.

Hoy tenemos dificultades con la producción de arroz; no disponemos de todos los insumos para poderle vender a los productores en esta campaña de primavera, dijo.



Añadió que también hay problemas con la producción porcina, debido a la existencia de limitaciones económicas y no haber podido importar los alimentos previstos para los animales y, además, no tener una respuesta rápida para poder tenerlos en el país.



Todo ello nos enseña que debemos ser menos dependientes del maíz de importación y de la harina de soya, y buscar variantes de alimentos para los cerdos, con más volúmenes y variedad en el país como el sorgo, mejorar el uso del palmiche, la miel B, entre otros, significó Rodríguez Rollero.



Lo que hemos visto en estos dos últimos meses y lo que tenemos que hacer en el futuro es poner la prioridad con la integración y el apoyo de todas las esferas, pero con el protagonismo de los del sector de la producción de alimentos, aseveró.



Tenemos que ser más productores de granos, de más comida para el pueblo, de cultivos para la exportación; desarrollar una política agroindustrial, donde desarrollemos una industria del beneficio, del proceso; ese diseño está hecho y depende de la situación económica del mundo, del país y de lo que seamos capaces de hacer nosotros aquí, reiteró.