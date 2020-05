Aclara el MINCIN que la red de bodegas se mantiene en funcionamiento

La Habana, 5 may (ACN) Ante los rumores que circulan en la población sobre el supuesto próximo cierre de las bodegas en Cuba, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) aclara que la red mantiene su vitalidad como institución fundamental para poder llegar a toda la población.



Francisco Silva Herrera, director general de Ventas de Mercancías del organismo, explicó a la ACN que no está previsto cerrar estas unidades, todo lo contrario.



Lo que se ha indicado para evitar en lo posible las aglomeraciones es que, como los productos que llegan a la bodega están destinados para todos los consumidores, se organicen las colas por el número del núcleo.



Estamos insistiendo en ordenar el proceso de comercialización, así como en incrementar la cantidad de mensajeros y llegar con factores de la comunidad y trabajadores del comercio a ancianos que vivan solos, señaló.



En cuanto a la entrega del módulo para personas mayores de 65 años en La Habana, subrayó que comenzó el 23 de abril y no es igual en todos los municipios, y no necesariamente tampoco en todas las bodegas.



Para todos tiene un kilogramo de harina de maíz, proteína (huevo o salchichas), un paquete de fideos -o equivalente a granel (200 gramos)-, o pasta alimenticia, siempre a precios sin subsidios, iguales a los del mercado liberado, dijo.



El paquete de fideo cuesta 2.40 pesos cubanos, sin embargo los espaguetis tienen un valor de 15 pesos la libra.



La diferencia es que si coincide el huevo y el fideo, es mucho más barato que donde se combina el paquete de perritos -que cuesta 24 pesos- con los espaguetis, comentó.



En el caso de los productos agrícolas que incluye el módulo, expresó que su composición depende de lo que vaya entrando todos los días a la capital.



Detalló que el coste de la valija de viandas, frutas y/o hortalizas ha oscilado entre los 10 y 17 pesos, y ha incluido, indistintamente, productos como el plátano (fruta, vianda y burro), boniato, remolacha, zanahoria, piña y calabaza.



Hasta este lunes se había abierto la entrega en 10 municipios, dos se debieron incorporar ayer (Centro Habana y Boyeros) y queda por comenzar en lo que queda de semana el Cerro, Marianao y La Lisa.



Silva Herrera afirmó que otras provincias han hecho sus propios esquemas de distribución.



Sobre el módulo de aseo, visto como país, reiteró que el propósito era entregar en abril el jabón de lavar y tocador en todo el país, y comenzar en el primer mes del trimestre con la crema dental y el detergente líquido (abril, mayo y junio), debido a que las cantidades no dan para entregarlos todos los meses.



El directivo anunció que en mayo se va a entregar nuevamente el jabón, en la misma estructura, y que todos los meses se irán tomando decisiones en correspondencia con la disponibilidad existente.



Este producto no se venderá de manera liberada, solo de manera controlada, por la libreta.