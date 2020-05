Regulan en Camagüey venta de productos agrícolas a cuentapropistas

Camagüey, 4 may (ACN) Con el propósito de facilitar de manera organizada un mayor acceso de la población a las hortalizas, vegetales, viandas y frutos menores comercializados en el mercado Hatibonico el mayor de esta urbe, se implementó la regulación de las ventas allí a los carretilleros solamente los martes y viernes.



Aprobada por el Consejo de Defensa Provincial, la regulación se estableció para erradicar indisciplinas que se registraban en el mercado e interferían en las ventas a la población.



Formulada por la Dirección Integral de Supervisión (DIS), la normativa establece que esos trabajadores por cuenta propia adquirirán las mercancías en los horarios de seis a ocho de la mañana en las jornadas establecidas, y luego los clientes usuales tendrán su turno como de costumbre.



La regulación establece que los carretilleros de otros municipios no pueden abastecerse en las referidas instalaciones, ni tampoco cooperativas y granjas urbanas de otras demarcaciones de la provincia comercializarán allí sus productos a precios no establecidos por Acopio.



Desde marzo de 2019 con la puesta en vigor el Decreto 357, el cual regula todo lo relacionado con el trabajo por cuenta propia, se hace el esfuerzo por eliminar, o al menos disminuir las indisciplinas por parte de quienes ejercen esa modalidad de empleo con sobreprecios y la no exhibición de estos.



No son pocas las ocasiones en las cuales los carretilleros entorpecen la compra regular de los abastecimientos disponibles por parte de la población en los Mercados Agropecuarios Estatales.



Por lo tanto, la referida normativa tal vez pueda devenir paliativa al intento de disciplinar esas gestiones, más, ante la complicada situación epidemiológica actual, donde no son pocos los que han incidido a pesar de las advertencias.



A quienes se detecte alterando los precios establecidos se le decomisará la mercancía, la cual será adquirida por ACOPIO para su venta, y también deben tener expuestos los listados de precios, pues en caso de no mostrarlo se procederá a una multa según corresponda, asegura en una nota el Adelante Digital.



Aunque existe una expresa voluntad de la máxima dirección del país para proteger a los consumidores de la inflación de precios, debe ser también la población la que asuma una posición constante de denuncia por los canales establecidos.