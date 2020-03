Cubano: ¡Quédate en casa!, pero trabaja

La Habana, 25 mar (ACN) Las máximas autoridades del gobierno y la Salud Pública en Cuba han recomendado quedarse en casa si no resulta imprescindible salir a la calle, una estrategia que está encaminada a frenar la propagación de la COVID-19 en el país, que al cierre del 23 de marzo ya sumaba 48 casos y un fallecido.

Si bien los pacientes reportados en la nación antillana son ciudadanos extranjeros, nacionales provenientes de países con infectación, o personas que mantuvieron contacto directo con alguno de ellos, lo cierto es que debido a la peligrosidad del nuevo coronavirus (a nivel mundial ya sobrepasa los 338 mil enfermos y los 14 mil fallecidos), cualquier medida es poca.

A pesar de las medidas restrictivas tomadas por el Estado (en un principio más enfocadas en el sector del turismo, y las anunciadas este 23 de marzo con más amplio espectro), una cuestión ha quedado clara, y es que la economía cubana no puede paralizarse.

En un país en el que el turismo significa una de sus principales fuentes de ingreso, y donde existe una elevada dependencia a la importación, frenar las actividades productivas, fundamentalmente las vinculadas a la obtención de alimentos, no es una opción.

La Organización Mundial de la Salud recomienda, para prevenir el contagio, que exista una separación de metro/metro y medio entre personas, un planteamiento que pudiera parecer utópico en un país como Cuba, en el que emplean diariamente el transporte urbano cerca de dos millones de habitantes.

Evitar espacios cerrados y con aire acondicionado, lavarse recurrentemente las manos, alejarse de personas con problemas respiratorios, mantener las áreas comunes limpias y desinfestadas, son algunas de las medidas que se deben adoptar y que se vuelven un tanto difíciles de mantener, por ejemplo, en centros de trabajo.

Si solo salen de casa los que realmente aportan al funcionamiento de la economía, quienes resultan imprescindibles para el desarrollo de una actividad, o necesitan suministros de alimentos o medicinas, disminuiría la cifra de personas circulando por las calles, tomando el transporte público y, en definitiva, siendo posibles focos de la COVID-19.

Ya se anunció la suspensión del pago de algunos tributos, fuente no despreciable de la economía; es más que sabido que el turismo sufre una interrupción temporal de sus actividades, y que algunos centros y trabajadores por cuenta propia verán afectados sus ingresos, que en última instancia, son los del país.

Hay que quedarse en el hogar, sí, pero esto no significa estar de vacaciones, al menos no en Cuba. Permanecer en casa y trabajar desde la comodidad de su sala, su comedor o su cuarto, significa contribuir a que, en la medida de lo posible, el país no sienta sobre sus hombros el enorme peso de pagar salarios, mantener pensiones, subsidios y jubilaciones sin que haya un respaldo productivo.

Por lo tanto, si usted es de los que sí puede quedarse, llévese sus tareas a allí, haga uso de las nuevas tecnologías si puede y le beneficia, y si no, use papel y lápiz o cualesquiera que sean sus herramientas de trabajo. Cuídese a usted y a los suyos, pero también a quienes deben salir todos los días para que su familia (la de él y la suya) pueda tener al final del día un plato de comida sobre la mesa.

Precisiones:

-El Código de Trabajo de Cuba establece que las partes acuerdan el lugar de trabajo mediante contrato (Artículo 24)

-Teletrabajo: forma flexible de empleo que permite al trabajador realizarlo sin su presencia física en la entidad durante una parte importante de la jornada de trabajo, y como norma general implica el uso frecuente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, al menos con un mínimo de equipamiento (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera)

- Por esta vía pueden realizarse actividades como diseño, arquitectura, análisis y programación, elaboración de dictámenes, proyectos, periodismo. Puede desarrollarse lo mismo a tiempo parcial que total. (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera)

- Beneficios: disminuye los tiempos de desplazamiento hacia el centro laboral, elimina el ausentismo, las llegadas tardes. Además, el acomodo del horario tiende a incrementar la productividad y, por ende, lograr los resultados esperados, e impacta en la reducción de gastos de la entidad, como el uso de la energía eléctrica. (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera)

-Para realizarlo no se necesitan autorizaciones adicionales, es una facultad de las administraciones en las entidades laborales. (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera).

-Los empleados que hagan uso de esta modalidad reciben el salario en correspondencia con la forma de pago que tiene establecida por la labor que desempeñan (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera).

-Trabajo a domicilio: es otra alternativa que tienen las entidades, y no requiere necesariamente contar con todo el equipamiento de las nuevas tecnologías que demanda el teletrabajo. Se pueden realizar dictámenes, revisar documentos, hacer informes, elaborar artículos y puede aplicarse a actividades de carácter productivo como en el caso de las costureras. La entidad pacta con el trabajador los períodos que tiene que personarse en el centro laboral a entregar la producción realizada o el trabajo técnico concluido (Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, entrevista a Juventud Rebelde en 2019, entonces viceministra primera).