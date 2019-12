Cuba: Nuevas inversiones para cambiar su matriz energética la próxima década

Compartir :





La Habana, 1 dic (ACN) Cuba es uno de los países que apuestan por el uso de la energía renovable, y cuando en 2030 logre cubrir el 24 por ciento de la generación eléctrica nacional a través de sus fuentes renovables de energía, se ahorrarían aproximadamente un millón 800 mil toneladas de combustible fósil.

Brillar con energía libre se titula un artículo del periódico Juventud rebelde, que dice que la Isla dejaría de emitir, anualmente, más de seis millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), a la atmosfera, reduciría importaciones y ahorraría millones de dólares, teniendo en cuenta que cada tonelada de combustible que compra el país equivale aproximadamente a 700 USD.

Añadió que Cuba potencia el uso de fuentes no contaminantes y durante estos años, varias instituciones y ministerios han trabajado con el propósito de transformar la matriz energética nacional.

La muestra más reciente fue la entrada en vigor, el jueves último, del Decreto-Ley No. 345 y las normas complementarias para la implementación de la Política de energía renovable y el uso eficiente de la energía.

Sobre la marcha del programa de desarrollo de las fuentes renovables de energía, Marlenis Águila Zamora, especialista del Ministerio de Energía y Minas, precisó que ya están en marcha las principales inversiones para conseguir los propósitos fijados, que supondrán una generación de más de 2 000 mw/h mediante las fuentes no contaminantes, que incluyen la instalación de bioeléctricas, tecnología solar fotovoltaica, parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

Son programas de inversión a los cuales el Estado y el Gobierno cubanos están dando la máxima prioridad, principalmente porque van a contribuir a nuestra independencia energética. Se requiere financiamiento por más de tres mil millones de dólares, y tiempo para construir, fabricar, montar y para puesta en marcha, acotó.

El programa solar fotovoltaico es de los más adelantados hasta el momento. La potencia instalada en los 67 parques existentes representa el 22,4 por ciento de los 700 MW que se proyecta generar en 2030 con esta tecnología, y significa ahorro de combustible, fundamentalmente de diésel.

Dichas instalaciones han permitido reducir la utilización de los grupos electrógenos diésel en el horario diurno, especialmente durante el mediodía, cuando ocurre un pico de demanda eléctrica, sobre todo por la cocción de alimentos en el sector residencial, y cuando transcurre la etapa del día de mayor irradiación solar, informó Águila Zamora.

Agrega que en todas las provincias hay parques solares fotovoltaicos en operación o en construcción, lo que ha influido notablemente en la electrificación de las zonas aisladas para contribuir a la calidad de vidas de las familias rurales.

Actualmente se encuentran instalados 17 mil 536 sistemas fotovoltaicos en las viviendas rurales, que no tienen acceso a este servicio en ninguna de sus variantes.

Esta realidad demuestra el interés del Estado por mejorar paulatinamente la calidad del servicio eléctrico de unas 15 mil viviendas rurales en zonas muy aisladas que actualmente reciben servicio irregular por cuatro horas mediante grupos electrógenos. Con los sistemas solares fotovoltaicos, tendrán servicio las 24 horas del día.

Informó que en cuanto al programa de bioeléctricas asociadas a los centrales azucareros se construyen tres en diferentes territorios: la del central Jesús Rabí, en Matanzas, y la del Héctor Rodríguez, en Villa Clara, cada una de 20 MW, y la mayor que va a funcionar asociada al central Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, de 62 MW, que estará iniciando su puesta en marcha en esta contienda azucarera.

En el programa de parques eólicos, existen cuatro pequeños construidos de forma experimental que han servido para conocer la tecnología y corroborar los datos sobre potencial eólico en el norte de las provincias orientales y centrales, donde hoy se ejecutan 13 nuevos proyectos, tres de ellos con inversión estatal, nueve con inversión extranjera y uno en preparación de la inversión, para sumar una potencia de 688 MW.

Otro de los programas que resalta es el de las pequeñas centrales hidroeléctricas, de las cuales ya existe una en presa Mayarí, en Holguín, de tres MW, y quedan por terminar dos de cuatro MW de potencia que deben estar concluidas en el primer trimestre de 2020. En preparación para la construcción están 13 nuevas centrales que cuentan con financiamiento y suman una potencia de 10,1 MW.

En pos de mejorar la eficiencia energética y disminuir la demanda y el consumo de energía eléctrica en el sector residencial se han instalado más de 43 mil lámparas LED en la red del alumbrado público. También como uno de los avances más novedosos para la población está la venta de calentadores solares, que desde septiembre último se pueden adquirir en la capital, además de contar con servicios de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

Actualmente solo el cinco por ciento de la energía está cubierto con fuentes renovables, pues el 95 por ciento de la matriz de generación eléctrica de Cuba está conformada por el consumo de combustibles fósiles.

Por ello, como apuntó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el balance anual sobre el trabajo del Ministerio de Energía y Minas durante 2018, «al programa más importante del país, que es el uso de las fuentes renovables de energía, se le debe prestar cada vez una mayor atención».