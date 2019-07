Afianzan en Camagüey perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia

Compartir :

Camagüey, 22 jul (ACN) El deber de contribuir con calidad a la satisfacción de las necesidades de la población, resulta premisa básica para potenciar el trabajo por cuenta propia en la provincia de Camagüey, donde hoy se encuentran acogidas a esa forma de gestión no estatal más de 32 mil personas.

Luego del proceso de perfeccionamiento que concluyó en el primer trimestre del actual año, se continúa con la inscripción de nuevos trabajadores.

En el cumplimiento de lo legislado para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, destaca actualmente la obligatoriedad de no violar las disposiciones relacionadas con la política de precios, sobre todo a partir de las medidas económicas anunciadas por la máxima dirección del país, según explicó a la página web de Radio Cadena Agramonte, María del Carmen Olivares Bejerano, subdirectora provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Por otra parte Carmen Hernández Requejo, vicepresidenta de la esfera económica del CAP, comentó a la ACN la importancia de acatar las disposiciones emitidas al respecto, al destacar la labor de ese órgano de gobierno y sus dependencias a instancia municipal en la confección de listados para imponer límites a los precios en el sector privado.

La directiva valoró la importancia de los intercambios que se mantienen con los trabajadores por cuenta propia del territorio en función de que estén informados, conscientes y comprometidos con las nuevas medidas económicas aprobadas en Cuba por el Consejo de Ministros.

En esa modalidad de empleo, que se incentiva por la repercusión social y económica de las diferentes actividades, en el caso de la provincia de Camagüey sobresalen los servicios en locales habilitados como el Mercado La Caridad.

Violeta Medina Anela, secretaria general del Buró Sindical del sector privado en el citado centro comercial, destacó recientemente que como parte de la implementación de la política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en Cuba, las 365 personas acogidas en el citado mercado a esa forma de gestión, recibieron la preparación sobre las nuevas regulaciones.

Rectificar las deficiencias hasta ahora detectadas y asegurar el desarrollo de los negocios particulares, resultó el propósito fundamental de esos intercambios, aseguró.

Aunque perduran algunas insatisfacciones en cuanto a las garantías de materias primas y mentalidades prejuiciadas que aún no aceptan la legitimidad de esta alternativa de empleo, en general la satisfacción de quienes laboran de manera particular es buena, explicó la también productora vendedora de calzado.

Medina Anela, elogió las favorables condiciones del Mercado para emprender su trabajo, a la vez que valoró la decisión del Gobierno en el territorio de crear en esa instalación espacios independientes para cada titular, más amplios y ventilados, donde quienes los visitan pueden apreciar también un ambiente limpio, ordenado y confortable.