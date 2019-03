Título: La batalla para recuperar la zafra azucarera es a costa de eficiencia

Compartir :

La Habana, 20 mar (ACN) Con el propósito de evaluar la marcha de la actual contienda azucarera de manera integral, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este miércoles un encuentro de trabajo en el que se examinó la situación puntual que presenta cada una de las provincias en el país.

En la reunión, donde también estaban presentes el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y otros dirigentes del Partido y el Gobierno, se informó que de manera general no se alcanzan las molidas planificadas en la reprogramación de la zafra.

No obstante, según explicó el presidente del Grupo Empresarial Azcuba, Julio García Pérez, tras esta medida, adoptada a principios del mes de marzo, se constata un incremento en la eficiencia y en la producción de azúcar, con un mayor impacto en la provincia de Cienfuegos.

La situación de la caña “quedada” que persiste en la presente contienda en varias provincias, fue definida por García Pérez como uno de los principales retos en la actualidad.

Diversos son los factores que inciden en el comportamiento de la zafra de manera general. Entre ellos, mencionó la baja reserva de caña en algunos territorios, el comportamiento del clima, problemas industriales en determinados centrales, y roturas de equipos en el corte.

El Presidente cubano enfatizó en que se debe trabajar para aprovechar al máximo el rendimiento en lo que resta de marzo y el mes de abril. “No se puede perder ni un día”.

La única manera de compensar la rotura de las máquinas —valoró— es lograr que en las salas de análisis se examine de manera general la tarea del día, para que desde allí se ordene el corte y no salga nadie del campo hasta que se cumpla con la meta diaria.

Díaz-Canel insistió a los representantes de todas las provincias en que se debe llevar a “punta de lápiz” el comportamiento de los diferentes indicadores en la zafra, lo cual permitirá ir adoptando puntualmente las decisiones que se requieran. En tal sentido, informó que con sistematicidad se realizarán este tipo de reuniones con la participación de la máxima dirección del país.