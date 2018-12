Adecuaciones de las normas del trabajo privado reciben buena acogida (+Infografía)

Compartir :

La Habana, 7 dic (ACN) Muy buena aceptación por los cubanos han recibido las modificaciones a las normas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, publicadas en la Gaceta Oficial del República de Cuba el 5 de diciembre, y que entraron hoy en vigor.

En diversos espacios de opinión pública las personas muestran su satisfacción por que las autoridades competentes hayan tomado en cuenta los reclamos de cuentapropistas, y de la población en general, para rectificar algunas de las regulaciones de la actividad.

La posibilidad de contar con más de una licencia, la eliminación del límite de 50 capacidades para los servicios gastronómicos, la facultad a los panaderos dulceros de vender bebidas, la disminución a dos cuotas mensuales del saldo mínimo requerido en las cuentas fiscales y el aumento de hasta 35 por ciento del monto en efectivo que se puede retener en carácter de fondo en dichas cuentas, fueron los cambios anunciados el miércoles último.

Algunos usuarios de Cubadebate, por ejemplo, coinciden en que fue muy sabia, efectiva, necesaria y bien recibida la decisión, y que esperan se haga una práctica habitual para todos los ministerios e instituciones.

Otros, aunque felices con las recientes adecuaciones, consideran que elementos como la existencia de un mercado mayorista o la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia exporten con carácter comercial, resultan imprescindibles para evitar las ilegalidades, precios altos y acaparamientos.

El lector Miguel M, por ejemplo, dijo: Las rectificaciones anunciadas demuestran la sabiduría de los que así lo decidieron. También es muestra de su preocupación por la suerte de los trabajadores privados, de sus clientes, la población y en general del país, porque, aunque el trabajo privado no es la mayoría si es ya hoy indispensable en varias actividades.

Esperemos que los problemas que quedan se vayan rectificando también y que en próximas regulaciones se tome en cuenta el criterio de la población, que en sentido general es sabia y es la razón de ser de todos los funcionarios que trabajan en cualquier organismo del Estado, añadió.

El usuario Juan J, por su parte, comentó en la página digital del periódico Granma que durante los seminarios de preparación la disciplina y el conocimiento demostrado por el personal que dirigía la actividad en Pinar del Rio no era el apropiado.

Llegaban tarde, no pudieron responder un número importante de preguntas, muchos de los trabajadores por cuenta propia no fueron citados o los citaron tarde en la noche para presentarse al día siguiente en la mañana, escribió, un criterio compartido con varios cuentapropistas del país.

El trabajo por cuenta propia fue reabierto en el país hace siete años como una modalidad de empleo, y ya ejercen esta actividad cerca de 600 mil nacionales, el 13 por ciento de los ocupados en Cuba.

De las 201 actividades que estaban autorizadas, a partir de hoy solo quedan 123 debido a que 96 afines se integraron en 28; por ejemplo, las relacionadas con los servicios de belleza y la reparación de artículos varios.

Según las autoridades competentes, no se entregarán nuevas licencias de vendedor mayorista y minorista de productos agropecuarios, operador de equipos de recreación, carretillero y comprador-vendedor de disco.

Además, el titular con trabajadores contratados que necesite ausentarse por enfermedad prolongada -de él o de familiares bajo su responsabilidad- o salida al exterior, podrá designar a uno de los empleados para asumir sus responsabilidades.