La batalla económica sigue siendo nuestra tarea principal

La Habana, 29 nov(ACN) El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros que evaluó el desempeño de la economía durante este año y las perspectivas para el 2019, que la tarea principal de la Revolución continúa siendo hoy la batalla económica, por la repercusión que tienen sus resultados en la satisfacción del pueblo cubano.

Tenemos que ser más exigentes en la planificación, lo cual implica también reforzar las estructuras encargadas de los asuntos económicos a todos los niveles.

Urge conformar equipos fuertes de trabajo, que propongan soluciones y estudien alternativas, dijo, y añadió que hay que aprovechar el talento de los académicos e investigadores en materia económica y valorar las propuestas que hagan.

Díaz-Canel Bermúdez resaltó además el papel de la empresa estatal y su relación armoniosa con el sector no estatal, definido como complemento de la economía, a la cual tiene que aportar en un ambiente de legalidad.

Reiteró la vigencia de los conceptos planteados por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, General de Ejército Raúl Castro Ruz, referidos a no gastar más de lo que podemos ingresar y no asumir compromisos que no seamos capaces de honrar en tiempo.

Según informó durante la reunión del Consejo de Ministros el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al cierre del 2018 se estima que la economía cubana muestre un leve crecimiento, y destacó entre las actividades con mejores resultados a las comunicaciones, el comercio, la industria manufacturera, la salud pública y otros servicios sociales, entretanto la industria azucarera, la agricultura, la construcción y las minas y canteras, quedaron por debajo de lo planificado.

La situación de la economía durante este año, precisó, ha estado determinada por una tensa situación financiera, en la cual ha influido el incumplimiento de los ingresos por exportaciones en un grupo de actividades como el turismo, la producción azucarera y los servicios médicos, a lo cual se unen las afectaciones ocasionadas en variados sectores por diversos eventos climatológicos.

A ello se suma un contexto internacional adverso, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, particularmente la persecución en el sector financiero, como parte del retroceso que han experimentado las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

En medio de esas tensiones, subrayó, la economía cubana no decreció y, por ejemplo, se cumple el plan de construcción de viviendas y al cierre del año se habrán concluido más de 29 mil, tanto por la vía estatal como por esfuerzo propio de la población, y aumentan los servicios de comunicaciones, entre ellos la telefonía móvil y el acceso a internet, entre otros.

Apuntó que para el año 2019 se ha conformado "un plan realista y cumplible, que garantice el desarrollo y crecimiento, potenciando la utilización de las reservas internas", y también enfocado a respaldar programas priorizados, servicios básicos a la población y abastecimiento de los principales productos, con una mayor presencia en la circulación mercantil minorista de las líneas económicas.

Es prioridad, dijo, incrementar los ingresos por exportaciones y potenciar la industria nacional, con el objetivo de sustituir importaciones de bienes finales y fomentar la importación de bienes intermedios, insumos o materias primas para aprovechar mejor las capacidades productivas del país.

Otro frente de atención priorizada lo constituye el cumplimiento estricto del proceso inversionista y lograr que cada inversión sea capaz de responder con su rendimiento a la recuperación de los recursos financieros empleados, así como producir los beneficios que con ella se previeron.

La propuesta del Plan de la Economía para el 2019 asegura los recursos dirigidos a incrementar producciones y programas de desarrollo en sectores como el energético, el turismo, la industria y la agricultura.

Se subrayó que el Plan del año próximo cumple con las premisas de no contraer más deudas de las que seamos capaces de pagar, garantizar el crecimiento del Producto Interno Bruto y no detener el desarrollo.

Más adelante, Meisi Bolaños Weiss, viceministra de Finanzas y Precios, presentó el estimado del Presupuesto del Estado para el 2018, dentro del cual se prevé un sobrecumplimiento de los ingresos brutos.

A continuación, expuso la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto del Estado para el próximo año, sustentado en el principio de su carácter social y a partir del cual se respaldan las diferentes políticas sociales y los programas de desarrollo integral de las provincias y municipios.

Aseguró que, con respecto al estimado del 2018, se mantiene similar comportamiento de los gastos de las actividades presupuestadas, garantizando los servicios básicos a la población con especial atención en los sectores de Educación y Salud Pública, a los cuales se destina el 51% del total.

Destacó que el Presupuesto del Estado ampara importantes políticas sociales como las pensiones y prestaciones de la seguridad y la asistencia social; así como el respaldo, entre otras, a las medidas sobre la Dinámica Demográfica, los subsidios a la venta de materiales de construcción y lo concerniente a la Tarea Vida.

Sobre los gastos destinados a las actividades no presupuestadas mencionó la búsqueda de una mayor racionalidad y eficiencia en el sector empresarial y la necesidad de eliminar la nociva práctica de planificar el gasto con reservas.

De manera general, valoró que para lograr el cumplimiento riguroso y eficiente de las cifras proyectadas, todos los actores de la economía deberán movilizar las reservas que generen mayores aportes al Presupuesto e impregnar mayor control y racionalidad en el uso y destino del gasto presupuestario.

En el siguiente punto María del Carmen Pérez Hernández, directora general de la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, explicó cómo se ha dado continuidad a los proyectos que había gestado el Comandante en Jefe de la Revolución cubana durante sus últimos años de vida para investigar, desarrollar, innovar, producir y comercializar productos con impacto en las industrias agroalimentaria, farmacéutica, cosmética y otras.

Según puntualizó, desde el propio diseño realizado por Fidel el principio fundamental para consolidar los resultados obtenidos en la investigación-producción de los diferentes proyectos experimentales ha sido el de mantener un esquema de ciclo cerrado, a partir del cual es posible implementar un programa de desarrollo productivo y comercial.

El desarrollo de proyectos científicos, acotó, incluye a todos los ministerios del país y se lleva a cabo con los líderes de instituciones científicas cubanas.

Señaló que en la Entidad se aprovechan las capacidades científico-tecnológicas creadas por la Revolución para alcanzar una mayor y mejor evolución en los proyectos, donde se incluyen la moringa como suplemento nutricional, las alternativas forrajeras de alto valor proteico, la sericultura, la producción de materia prima para la industria de concentrados y la Sacha Inchi. Varios de estos productos fueron mostrados durante la reunión.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros reiteró la prioridad que debemos darles a estos proyectos y subrayó que "dándole continuidad a las ideas del Comandante en Jefe se ha logrado procesar materias primas y obtener productos que sustituyen importaciones, así como la fabricación a pequeña escala de otros nuevos".