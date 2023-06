Empresarios estadounidenses subrayan interés en negociar con Cuba (+Fotos)

La Habana, 6 jun (ACN) Los empresarios norteamericanos Marx Baum y Jorge Ignacio Fernández, de visita por estos días en esta capital, subrayaron hoy el interés de establecer vínculos comerciales con Cuba, en sectores como la alimentación, pese a las medidas y restricciones que impone el bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas.

En conferencia de prensa en la sede de la Cámara de Comercio, y en presencia de Antonio Luis Carricarte, su presidente; Baum, primer vicepresidente de The Food Industry Association (Asociación de la Industria de Alimentos), y Fernández, representante de Food for Cuba, destacaron el propósito de explorar y conocer las necesidades de la población y las potencialidades y oportunidades del país caribeño en materia de comercio exterior.

Ante medios locales y foráneos ambos adelantaron su deseo, tal cual se lo pidieron muchos miembros de la institución, de intercambiar con organismos, funcionarios y representantes del empresariado local –incluyendo las micros, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes)--, y visitar lugares de interés, en aras de palpar la realidad y explicársela a sus coterráneos.

Manifestaron que el resultado de esta visita será el envío de comida para el pueblo cubano, tanto por la vía comercial como en donaciones, incluyendo la posibilidad de establecer acá fábricas productoras de alimentos, y de lograr un acercamiento entre los ganaderos de una y otra nación, con la importación de mejores pies de cría, pienso y otros insumos en aras de incrementar los niveles de leche y de carne en el país caribeño.

Intercambios en materia de investigaciones científicas, de medicamentos, en educación y en diversas ramas, sin esperar por el levantamiento del bloqueo, también están entre los objetivos de los empresarios norteamericanos, a favor de establecer puentes de cooperación y respeto, y necesitados ahora de conocer de primera mano las necesidades y vicisitudes de la población, explicaron Baum y Fernández.

Como parte de los pasos previstos, aspiran a enero o febrero del 2024 desarrollar en Washington un primer foro empresarial Cuba-USA, y visitas de empresarios de la nación norteña a la mayor de Las Antillas y viceversa.

Fernández, quien ha estado en La Habana en innumerables ocasiones incluso en anteriores gobiernos de su país, expresó que tal como pidió en enero de 1998 durante su viaje acá el Papa Juan Pablo II, Cuba se ha abierto al mundo, pero no todo el mundo se ha abierto a Cuba, en alusión a que la administración de Joe Biden no ha actuado en consecuencia, aunque no pierden la esperanza de que lo haga.

En nombre de la Cámara de Comercio, en cuya sede sostuvieron hoy un encuentro con funcionarios de la institución y de Mipymes, Carricarte les expresó el agradecimiento del gobierno y pueblo cubanos, y recordó que productos como miel, café, carbón, ron y vacunas podrían exportarse a Estados Unidos en beneficio de sus consumidores.

Tanto Marx Baum como Jorge Ignacio Fernández explicaron a medios locales y extranjeros que The Food Industry Association (FMI) tiene alcance e impacto en más de 100 millones de hogares en ese país y representa una industria de 800 mil millones de dólares.

Se trata, en esencia, de un organismo cuya misión principal es promover una cadena de suministro de alimentos más segura, saludable y eficiente para el consumidor.

Sus asociados son entidades minoristas, productores de alimentos y una amplia variedad de empresas que brindan servicios para amplificar el trabajo colectivo de este sector.