Venta de gas licuado en Artemisa, en busca de estabilidad

Artemisa, 29 may(ACN) La rutina de Carmen Julia Izquierdo Caraballo cambió después de la apertura de cuatro puntos para la venta de gas licuado en la capital de Artemisa; es mensajera de cilindros de 10 kilogramos (kg), las llamadas balitas, y ahora la tiene menos difícil en su labor.

Carmen Julia también asume la responsabilidad de organizar la cola en el punto del Consejo Popular (CP) La Matilde, medida adoptada por el gobierno municipal para garantizar el orden y la rapidez del servicio, lo cual anda bien por estos días, según Juan Carlos Ramírez Morales, al frente del establecimiento.

Ramírez Morales, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, destacó que al aumentar los puntos de ventas disminuyeron la aglomeración de personas y la concurrencia de mensajeros, lo cual les facilita su labor.

Desde el pasado mes de marzo hasta la fecha se inauguraron cuatro de estos establecimientos, todos fuera del centro urbano, y ya suman siete para atender unos 24 mil clientes (64 mil en la provincia).

Orlando Valdés Fundora, vicepresidente del CP Corojal, uno de los sitios beneficiados, resaltó lo ventajoso de la medida, antes los clientes debían recorrer 23 kilómetros para adquirirlo en la capital artemiseña, y en no pocas ocasiones al costo de más de mil pesos la balita.

Luisa Riso Gil, jefa del Área Comercial del Gas Licuado en la provincia, refirió a la ACN que el punto de La Matilde es la excepción de la regla en el municipio, al ser el único con las condiciones para la descarga y almacenamiento de los cilindros.

Esto, refirió, beneficia a sus clientes, y a su vez, lo convierte en depósito de cilindros para el resto de las unidades, lo cual retrasa el servicio.

Artemisa, explicó, no cuenta con los medios especializados para esta tarea, la cual realiza con el alquiler de vehículos a la Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa de Transportación y Servicios a la Mecanización (Tranzmec), del Grupo Azucarero AZCUBA.

Riso Gil precisó que los medios de Tranzmec están inmersos en la zafra por lo cual no cuentan con el parque necesario para asegurar la estabilidad de la distribución en el territorio, la que es igual desde insuficiente desde la planta en La Habana a hacia Artemisa. Es decir, el problema fundamental no es la producción del gas, si no su traslado.

Según Evelin Molina Blanco, especialista principal del Área Comercial del Gas Licuado en la provincia, existen 31 puntos de ventas distribuidos en toda la geografía artemiseña, excepto en Güira de Melena y Bahía Honda, a donde llega un camión con los cilindros y se ubica en un sitio al cual concurren los clientes.

Lea aquí: Informan sobre situación electroenergética y abastecimiento combustible

De acuerdo con la funcionaria, está aprobado un procedimiento para la comercialización del gas consistente en la venta, por este orden, a un encamado, un discapacitado, una embarazada, cinco pobladores y un mensajero con cinco balitas.

No obstante, aclaró, los gobiernos y factores de cada demarcación tienen la facultad implementar el método que consideren adecuado, el cual varía de acuerdo con el suministro de cilindros y su estabilidad.