MEP: no está autorizada la capacitación remunerada por privados

La Habana, 15 may (ACN) El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (MEP) aclaró hoy que actualmente ninguna mipyme o cooperativa no agropecuaria tiene aprobada en su objeto social la actividad de capacitación, por lo que no es lícito ofrecerla de forma remunerada.

Según publica el organismo a través de su canal oficial en la plataforma Telegram, ha tenido conocimiento sobre formas de gestión no estatal que han solicitado impartir o se encuentran impartiendo cursos, conferencias, seminarios y otros tipos de capacitación, a cambio de una retribución o por contrata acerca de diversas temáticas.

A propósito, explica que el Decreto 49/2021, “De las actividades a realizar por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia”, así como la legislación referente al sistema de educación cubana, no autorizan el ejercicio privado remunerado de actividades de capacitación.