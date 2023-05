Venta actual de arroz adicional complementa al normado

La Habana, 9 may (ACN) El arroz adicional que comercializan de manera regulada en algunas provincias, no suple la entrega de las siete libras per cápita que incluye la canasta básica, afirmó hoy Rosa María Rizo, directora de Operaciones de Alimentos, del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Mediante acuerdo entre el Grupo Empresarial Agrícola (Gag) y el de Alimentos, del MINCIN, se determinó que unas seis mil toneladas de arroz de la cosecha de frío, que se realiza actualmente, se destine a la venta regulada en la cadena del Mercado Ideal en cada provincia, explicó la directiva en conferencia de prensa.

Es facultad de los gobiernos provinciales decidir la cantidad y en qué tiendas se expenderá ese arroz que llega como resultado del esfuerzo de los productores, que con muchas limitaciones de recursos, sobre todo de combustible, lograron pequeñas producciones en empresas, cooperativas y fincas.

Sin embargo, el precio único de 72 pesos la libra está incluido en el acuerdo Gag-Grupo de Alimentos, teniendo en cuenta un acercamiento a los costos de la producción del cereal, informó Reinaldo Cuba Medina, vicepresidente del Grupo Agrícola.

La producción arrocera nacional, que requiere el empleo de alta tecnología e insumos, incluyendo el agua, se ha deprimido en los últimos años, dada la crisis económica y del combustible, que afecta a todos los renglones de la agricultura, explicó Cuba.

Comentó que a partir de la implementación de las 63 medidas dictadas por el Gobierno para quitarle trabas a la producción agropecuaria, algunos productores lograron sortear el vendaval de las carencias y cosechan cantidades reducidas en comparación con las mejores épocas.

Desde enero último se estaban comercializando ciertas cantidades de arroz en las ferias agropecuarias, fundamentalmente en las capitales provinciales y municipios más próximos a las arroceras, como parte de las medidas para contrarrestar la inflación de los precios, aseguró Cuba Medina.

Llegado el momento de las cosechas de arroz de la campaña de frío se adopta la decisión de su distribución adicional, que se mantendrán mientras haya existencia del producto y, posiblemente se retomará a partir de las cosechas de la campaña de primavera.

Según explicó la directora de Operaciones de Alimentos el MINCIN ya distribuyeron arroz adicional en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey y Granma, y la dificultad para que llegue a todas está en las limitaciones de combustible.

No obstante, aseguró que el arroz normado (siete libras per cápita) está disponible en cada provincia (se transportó por ferrocarril, canotaje, camiones, con el apoyo de muchos organismos) y llega a los municipios y comunidades según las posibilidades para la transportación.

El país requiere de 36 mil toneladas de arroz para la distribución normada de cada mes, las seis mil toneladas de producción nacional que se entregan adicionales a la de la canasta básica se cosechan entre marzo, abril y mayo, dijeron ambas fuentes, respectivamente.