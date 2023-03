En la vivienda no se puede hacer más de lo mismo

La Habana, 1 mar (ACN) El programa nacional de la vivienda «no acaba de despegar» como urge en estos tiempos para resolver el déficit habitacional acumulado, que impacta de manera negativa en el desarrollo económico y social de la nación. No marcha bien y lo confirman las críticas hechas por la dirección del país en la más reciente reunión de chequeo a este importante programa.

El análisis tuvo lugar durante la videoconferencia con los gobernadores e intendentes, que fue conducida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien tras escuchar los resultados del cumplimiento del plan correspondiente al mes de enero, aseguró que este es un programa en el que no se ha logrado avanzar.

Al finalizar el primer mes del año, según expuso Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, se terminaron mil 310 hogares y otros 65 esperan el certificado de habitable por falta de servicio eléctrico, acueducto y documentación técnica. Las provincias de Villa Clara, Camagüey y Sancti Spíritus son las que más inciden.

También se examinó la situación de los aseguramientos previstos en la producción local de materiales de la construcción y por el balance nacional para el avance de las células básicas habitacionales y otras acciones subsidiadas, donde solo se concluyeron 159 células, un número pequeño si tomamos en cuenta que estas van dirigidas a favorecer a las familias en situación de vulnerabilidad.

Sobre ello, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, se refirió a que, muchas veces, los números de lo que se produce de materiales de la construcción a nivel local no coincide con los resultados de la terminación de más viviendas o con las que están en inicio o desarrollo. «Es importante que se controle el destino de esta producción en todas las provincias», insistió.

Además, llamó avanzar en la documentación técnica de los inmuebles, y a ponerle un punto rojo a los subsidios, pues existen en enero 2 193 en terminación que vienen de meses atrás, pero cuando sacamos las cuentas, por ejemplo, del cemento que recibió el Ministerio de Comercio Interior en las provincias se destinó un menor porciento a este tema.

Tras escuchar las opiniones de gobernadores e intendentes sobre las dificultades y potencialidades para lograr revertir los indicadores del Programa de la Vivienda, el Jefe de Gobierno aseguró que estos son asuntos «en los cuales nosotros tenemos que seguir profundizando, un tema de los más complicados y de los que más está incidiendo en la insatisfacción de la población», donde incluso en muchos casos los problemas tienen solución a nivel local.

Este asunto nosotros tenemos que medirlo de otra manera, y empezar a evaluar la idoneidad de los cuadros que se vinculan con esta actividad a todos los niveles, con énfasis en los territorios, y si no avanzan tienen que responder por eso. Tenemos que seguir pensando todos cómo abordarlo de una manera más efectiva, añadió.

Respecto al tema de la Vivienda, reconoció el Primer Ministro, no se puede decir que no se está trabajando, pero no lo estamos haciendo bien. «No puede ser un poco más de lo mismo, está demostrado que el esfuerzo, el tiempo dedicado, la consagración, no nos ha dado lo más importante: resultados, que es lo que está esperando el pueblo», afirmó.

Servicios Comunales en la mira

Los avances en la implementación de la política para el perfeccionamiento de los servicios comunales, aprobada en marzo de 2021, se analizaron en la reunión, a partir de una presentación de Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra de Economía y Planificación, quien detalló que el objetivo fundamental es transformar estos servicios de maneta que se incrementen los niveles de actividad, calidad y satisfacción de los usuarios.

Para lograr ese objetivo uno de los principales cambios es el reordenamiento de los servicios, a partir de un sistema empresarial, que en su mayoría se mantiene subordinado a los gobiernos provinciales y municipales y se concibe, además, la relación de servicios secundarios que posibiliten la generación de ingresos; sin embargo, luego de dos años, existen atrasos en ese propósito.

Así lo reconoció el Primer Ministro durante el encuentro, quién aseguró que los temas de saneamiento son uno de los problemas que está impactando en las comunidades, con la proliferación de microvertederos, la deficiente recogida de la basura… En tal sentido, convocó a «hacer un esfuerzo, a buscar soluciones alternativas como las implementadas en varios municipios que están limpios».

Precisó que se debe entender que existen «afectaciones y problemas objetivos que no van a tener una solución a corto plazo», pero hay que hacer un esfuerzo adicional para mantener la imagen de las ciudades.

Optimismo, esperanza y seguridad

En la cita con los gobernadores, intendentes y otras autoridades locales también se analizó el desarrollo cultural de la nación, el rescate de las instalaciones del sector, la programación cultural y los planteamientos de los encuentros con creadores, en particular, los surgidos en las asambleas de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que fueron expuestos por su presidente, Luis Morlote Rivas.

Algunas de las deficiencias mencionadas se refirieren a la contratación de artistas en las instalaciones culturales y la poca remuneración que reciben, la promoción de expresiones pseudoculturales, presentación de agrupaciones de baja calidad y la necesidad de aumentar la programación dirigida, sobre todo, a los niños, adolescentes y jóvenes, tan importante en la formación de valores.

Igualmente, se analizó el funcionamiento de la comisión Cultura-Turismo. En tal sentido, el Primer Ministro destacó la responsabilidad que tienen en ello los gobiernos y dijo que estas comisiones tienen que funcionar como un reloj. «Tenemos bastantes problemas objetivos y de falta de recursos; pero lo que nos puede dar un resultado extra que es intercambiar, reunirnos, buscar alternativas, sino aprovechamos ese espacio, es lógico que exista preocupación por parte de los artistas y creadores».

Otro punto de la agenda de la reunión fue la evaluación de las medidas de enfrentamiento a la sequía, la situación del abasto de agua y el saneamiento. Hasta mediados de febrero los embalses acumulaban alrededor de 4 800 hm3 para un 53 % de su capacidad de almacenamiento y 70 cuencas subterráneas están en descenso.

El escenario es complejo porque la sequía es intensa, pero hay obras ejecutadas de años anteriores que están teniendo impacto, sobre todo en las zonas urbanas, dijo Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, quien precisó además que en todas las provincias, principalmente de la zona oriental, están activados los Grupos Temporales de Trabajo de enfrentamiento a la sequía para evaluar y encontrar oportunamente soluciones a los problemas que se presenten.

«Hemos llegado a algunos lugares, consejos populares o municipios y hay soluciones que se pueden ofrecer con el concurso de todos. Tenemos embalses y micropresas que están subutilizados; hay que buscar alternativas cerca de las comunidades», señaló Chapman Waugh. Otra cuestión muy importante, dijo, es la comunicación y en muchos momentos se adolece de esta, ya sea entre la población, o entre los organismos.

Hacia el final de la jornada, Marrero Cruz exhortó a las autoridades locales a reforzar las medidas para el ahorro de energía eléctrica, sobre todo en los horarios picos, atender a las familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, y elevar el control de los precios.

Nosotros tenemos que llegar más a todas las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, e identificar cómo impulsamos el desarrollo local en función de la búsqueda de soluciones a los principales problemas y, sobre todo, tener mucho optimismo, visión de futuro, esperanza y la seguridad de que vamos a salir adelante», concluyó el Jefe de Gobierno.