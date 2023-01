Llevar tecnología y ciencia al surco en la producción de alimento

Cienfuegos, 14 ene (ACN) El vice primer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca convocó hoy en Cienfuegos, a aplicar tecnología y ciencia al surco en la producción de alimentos, y lograr impactos en el sustento de la población.

Durante una plenaria con especialistas de los principales institutos agrícolas, y los mejores productores de arroz del centro y occidente de Cuba, Tapia Fonseca insistió en aplicar las experiencias probadas a fin de alcanzar una agricultura menos dependiente de los insumos importados.

Sin rodeos, como le conocen los agricultores de todo el país, exigió aplicar técnicas agroecológicas en cada lugar posible y a su vez medir los impactos de forma objetiva.

Giraldo Machín, director de la estación experimental de pastos y forrajes Indio Hatuey, expuso logros en el uso de biofertilizantes de cultivos como la papa en fincas de campesinos, y donde alcanzaron rendimientos de más de 11 toneladas por hectáreas.

Aseguró que esos volúmenes se obtuvieron con un grupo de bioproductos como los microorganismos eficientes marca plus, además de abono orgánico, cachaza, compost, zeolita, humus y gallinasa.

Pero cuando podamos producir la semilla de papa, conseguiremos mayores impactos y más soberanía alimentaria”, sostuvo el directivo.

Israel González, director de producción de la empresa Los Palacios, reconoció que en su entidad no se produce mediante técnicas agroecológicas, a lo cual el vice primer ministro indicó que si los directivos no se preparan adecuadamente no avanza esa tecnología sana y necesaria de cultivar.

De la empresa Sur del Jibaro, Osmel Otero, director de la estación, explicó que no conocían todos los preparados, pero han trabajado con muchos de estos biofertilizantes.

“En ese emporio tenemos más de 800 productores de arroz y vamos a comenzar a aplicar la agroecología con la granja de semilla, y extenderlo a los primeros 300 “arroceros”.

Armando Marrero Pérez, especialista de Labiofam Sancti Spíritus, presentó los resultados investigativos de varios años en ese territorio, que incluyen publicación de libros y una tesis doctoral en preparación.

Al respecto, insistió Tapia Fonseca en que de forma conjunta se midan las potencialidades de elaboración de los biofertilizantes y los mejores rendimientos por tipos de cultivos, para llevar ese conocimiento de forma más expedita al hombre y mujer en el surco.

También la presencia de los expertos de Viet Nam, con proyectos que datan de varios años, propició una gran ayuda a los cooperativistas y campesinos cubanos en el cultivo del cereal, un plato tradicional en la alimentación en esta nación caribeña.

Efectuada en la finca La Perseverante, del extensionista Frank Becerra, del municipio de Aguada de Pasajeros, la plenaria derivó por los sistemas de pago, las deudas a los trabajadores agrícolas y campesinos, y las necesidades de ampliar áreas, entre otras inquietudes que aquejan a los que hacen parir la tierra.

Luego continuó un recorrido por el central 14 de Julio, con gran énfasis del debate en la situación de la siembra de caña, la cual viene a ser el Talón de Aquiles de esa agroindustria.

A punto de conseguir la ansiada meta del cumplimiento del plan de azúcar, el dirigente llamó al colectivo a quitarse esa mancha del historial de un ingenio que ha molido durante 192 años continuos y mantiene la eficiencia industrial.

En el Molino de Cereales de Cienfuegos culminó el recorrido, después de constatar los avances en la inversión de esa entidad, ya probada con la descarga de un barco, y aún laboran en otros procederes para finalizar la obra.