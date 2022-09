 Cuba ante Italia hoy en octavos del mundial de voleibol (m)

La Habana, 3 sep (ACN) El equipo masculino de Cuba enfrentará hoy a Italia en la fase de octavos de final de la edición 20 del Campeonato Mundial de Voleibol, que tiene lugar hasta el 11 de septiembre en Eslovenia y Polonia.

La ronda de 16 tendrá cuatro jornadas, con comienzo el este sábado, y los discípulos de Nicolás Vives, terceros del apartado C con cuatro puntos, dos ganados y uno perdido, saldrán a la cancha ese día para jugar con los italianos, líderes del E (9/3-0).

Los cubanos avanzaron a los octavos de finales entre los cuatro mejores terceros lugares de la fase de grupos, encabezados por los dos primeros de cada una de las seis llaves en competencia.

🔝Men’s World Championship



USA 🇺🇸 and Cuba 🇨🇺 advance to Round of 16



📆 September 3 - 4

⏰ ALL TIMES LOCAL



ℹ️ Volleyballworld

📺 Live On VBTV #norceca #electrifying2022 #volleyball #mwch2022 pic.twitter.com/V2TOTdaO4P