Voleibol (m): Cae Cuba ante Japón y complica su avance en mundial

La Habana, 30 ago (ACN) La selección masculina de Cuba perdió hoy 1-3 ante Japón y complicó su avance por el grupo B a la ronde de 16 de la edición 20 del Campeonato Mundial de Voleibol, que tiene lugar hasta el 11 de septiembre en Eslovenia y Polonia.

Con escenario en la ciudad eslovena de Liubliana, los discípulos de Nicolás Vives cayeron en el primer set, 18-25, ganaron el segundo, 25-21, pero fueron superados en los dos siguientes, 25-15 y 25-19, en un partido en el que entregaron 38 puntos por errores propios.

Cuba 🇨🇺 finish 3rd place in pool B falling to Japan 🇯🇵 3-1 (25-18, 21-25, 25-15, 25-19) Men’s World CH



🇨🇺 waits to see if they advance among the best four 3rd ranked from pool-play



Jaime Herrera 20pts

Simon Robertlandy 11pts



📸 Volleyballworld pic.twitter.com/M6yA60FVZW