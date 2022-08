Quinto lugar para Cuba en Copa Panamericana de Voleibol (f)

La Habana, 28 ago (ACN) El equipo femenino de Cuba concluyó hoy en el quinto lugar de la edición 19 de la Copa Panamericana de Voleibol, al derrotar 3-1 a Puerto Rico, con sede en Hermosillo, México.

Luego de perder el primer set, 14-25, las discípulas de Tomás Fernández barrieron en los tres siguientes, 25-22, 25-23 y 25-21, en una hora y 40 minutos de juego, a pesar de entregar 27 puntos por errores propios por 24 sus rivales.

Según el sitio www.norceca.net, las puertorriqueñas también estuvieron mejor en el servicio (6-2), pero las de la mayor de las Antillas sacaron provecho en el ataque (53-51) y el bloqueo (10-7).

La máxima anotadora del encuentro fue la cubana Dezirett Madan, quien acumuló 23 tantos, 21 en el ataque y dos en el bloqueo, apoyada por Laura Suárez (11/9-2-0) y Dayana Martínez (11/5-4-2).

Cuba beat Puerto Rico 3-1 for fifth place at XIX Women’s Pan Am Cup.



Best Scorers:

D. Madan (2) 🇨🇺 - 23 pts

L. Suarez (4) 🇨🇺 - 11 pts

P. Victoria (21) 🇵🇷 - 20 pts

G. Collazo (15) 🇵🇷 - 19 pts



More Details:

💻 https://t.co/hmGBKSSFjD

📺 Live 🔗 on bio pic.twitter.com/JEilCH7d5H