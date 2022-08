Voleibol (f): Cuba vs. Puerto Rico hoy por quinto lugar

La Habana, 28 ago (ACN) El equipo femenino de Cuba discutirá hoy el quinto lugar ante Puerto Rico, en la jornada de cierre de la edición 19 de la Copa Panamericana de Voleibol (f), con sede en la ciudad de Hermosillo, México.

Según el sitio www.norceca.net, las cubanas buscarán su tercer éxito en el certamen, en el cual acumuló dos ganados y dos perdidos en la fase de grupo, para quedar terceras en el B, balance al que sumó otro revés en cuartos de finales frente a Estados Unidos.

Contra las estadounidenses, la derrota fue este viernes en cinco sets, con parciales de 29-27, 25-22, 22-25, 16-25 y 17-19.

USA five-set comeback win claims semifinal spot at XIX Women's Pan-American Cup.



Best Scorers:

A. Skinner (27) 🇺🇸 - 18 pts

R. Alhassan (26) 🇺🇸 - 16 pts

G. Fine (20) 🇨🇺 - 20 pts

C. Tarin (14) 🇨🇺 - 19 pts



