Cae Cuba ante México en Copa Panamericana de voleibol (f)

La Habana, 23 ago (ACN) El equipo femenino de Cuba cayó 1-3 ante el anfitrión México, en la segunda jornada de la XIX Copa Panamericana de voleibol, con sede ciudad de Hermosillo, donde hoy enfrentará a Nicaragua.

Según el sitio www.norceca.net, las cubanas ganaron en el primer set, 26-24, pero en los tres restantes perdieron 16-25, 16-25 y 18-25, en ese orden, en una hora y 36 minutos de accionar, en el que las mexicanas fueron mejores en todos los órdenes

Las estadísticas del encuentro reflejan la superioridad de México en el ataque, 50 puntos por 40, el bloqueo (13-9), el servicio (7-5) y los errores cometidos que aportan tantos al contrario (22-29).

Las mejores con dobles dígitos por Cuba fueron Dezirett Madan, con 13 puntos en el ataque, y Sulian Caridad Matienzo, con 11, cinco en el ataque, dos en el bloqueo y cuatro en el servicio, pero la máxima anotadora del desafío fue la local Samantha Bricio (22/19-2-1).

Mexico dominated Cuba 3-1 (24-26, 25-16, 25-16, 25-19) for their 2nd win at the Women’s Pan Am Cup

Best scorers

Bricio 🇲🇽 22pts

Topete 🇲🇽 13pts

Madan 13pts

Castro 🇲🇽 11pts



Next opponents

🇲🇽 vs 🇨🇴

🇨🇺 vs 🇳🇮



More details https://t.co/hmGBKT9IlD

Live: YouTube & FB Telemax Sonora pic.twitter.com/m7zCToHnxQ