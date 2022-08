Cae Cuba 3-8 ante Venezuela en premundial femenino de béisbol

La Guaira, 15 ago (ACN) Los cuatro errores complicaron en demasía a la selección femenina cubana de béisbol, que este domingo cedió 3-8 ante Venezuela en la tercera fecha del torneo premundial de las Américas con sede en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en esta ciudad.

Después de haber sido maniatadas durante tres entradas por los envíos de la diestra granmense Yoidania Castro, las locales abrieron el marcador con dos carreras sucias en el cuarto inning con apenas un jit de la antesalista Sor Malis Brito. Pero supieron aprovechar dos marfiladas, un pelotazo y una base por bolas.

En el quinto acto pisaron el plato una vez más, y remataron con racimo de cuatro anotaciones en el sexto con tres sencillos, incluidos biangulares de Migrelis Angulo y Mariana Natera, frente a la relevista Yanet Cruz, quien ha lanzado en los tres partidos de Cuba. Además, recogieron los frutos de otro par de errores cubanos y un lanzamiento desviado, de los tres que signaron las lanzadoras rivales en todo el juego. Ya en el séptimo lograron su octava carrera.

El cuadro del mentor camagüeyano Jorge Luis Pimienta marcó sus tres anotaciones en el sexto inning merced a un pelotazo recibido por la tercer bate Odrisleisis Peguero, y triples sucesivos de la inicialista Libia Duarte y la receptora Yordanka Rodríguez, dos de las atletas más experimentadas del conjunto caribeño.

No me apuré para hacer contacto y me preparé bien, por eso me salieron los dos buenos batazos ante lanzamientos en curva. Caímos con las botas puestas, pero mantenemos y sabemos que podremos cumplir nuestro objetivo de clasificarnos para el mundial del 2023, comentó a la ACN la máscara Yordanka Rodríguez, mejor bateadora del juego al pegar de 2-2, con triple, un remolque y una base por bolas.

Es válido citar que el partido comenzó en horario nocturno ya que se atrasó el duelo Puerto Rico vs. México a causa de la lluvia, y varias de las jóvenes peloteras cubanas no habían jugado nunca bajo la luz artificial.

En el certamen se enrolan seis equipos en busca de cuatro boletos para el campeonato mundial. Ahora Cuba presenta balance de un triunfo y dos fracasos, por lo que está obligada a derrotar el próximo martes al conjunto de Nicaragua y esperar por lo que suceda en los restantes duelos.

Cuba ha intervenido en seis citas del orbe y sus mejores resultados han sido los sextos lugares alcanzados en las ediciones de Taipéi de China (2006) y Venezuela (2010).