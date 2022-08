Me encanta jugar como torpedera, dice beisbolista cubana

La Habana, 7 ago (ACN) La joven tunera Dayanis Velázquez Zayas, de apenas 19 años, es una de las dos nuevas convocatorias hechas para integrar la nómina de la selección cubana de béisbol que intervendrá en el venidero torneo premundial con sede en La Guaira, Venezuela, del 12 al 21 de agosto.

El debut de la talentosa jugadora de cuadro en eventos internacionales el próximo viernes tendrá la vista puesta en todos los especialistas, pues lo hará en la posición del campo corto, que no fue bien defendida en la pasada Copa del Caribe, disputada el pasado mes de junio en República Dominicana.

Me encanta jugar como torpedera, posición en la cual me desempeño dese que tenía 12 años y me llevaron a jugar béisbol. Mi sueño era hacer un equipo Cuba y por eso me agrada que me hayan tenido en cuenta para participar en el torneo venezolano, comentó Velázquez Zayas en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias..

La agencia ha estado presente en muchas jornadas de entrenamiento del equipo que debe partir entre lunes y jueves hacia La Guaira, y hemos atestiguado las buenas manos que tiene la joven tunera, no solo para llegarle a la pelota, sino también para sacarla del guante a gran velocidad.

Aquí (en el equipo nacional) me han dado una misión muy importante que pienso cumplir a cabalidad porque me he preparado muy bien y, aunque soy debutante, no siento presión alguna. Quiero pedirle al pueblo de Cuba confíen en nosotras que estamos bien entrenadas y clasificaremos para el Mundial, comentó.

Realmente, me han dado una misión muy importante. Defender el campo corto es la posición más difícil que tiene el juego de pelota, la que más responsabilidad lleva en el tema defensivo; pero vengo trabajando en base a eso y lo daré todo en el terreno, acotó la torpedera tunera.

Velázquez Zayas tuvo palabras de elogio para la experimentada intermedista granmense Dayana Batista, capitana del equipo y participante en seis campeonatos mundiales.

Ella me apoya mucho y siempre me da ánimo, por eso espero que podamos tener en este premundial una buena combinación de torpedera-segunda base. Además, nuestra capitana es quien se echa el equipo encima y por eso es un ejemplo para todas nosotras, sentenció Zayas, quien citó como su ídolo al receptor tunero Yosvani Alarcón.

En el torneo premundial de las Américas que se avecina, Cuba debutará el día 12 contra Puerto Rico. Y Zayas estará ubicada en el campo corto y como novena al bate en la alineación del mentor camagüeyano Jorge Luis Pimienta.