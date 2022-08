Atletismo: velocista cubana por cupo a la final en Mundial sub-20 (+Video)

La Habana, 3 ago (ACN) La velocista cubana Yarima García buscará hoy su cupo a la gran final de los 100 metros planos (m/p), en el Campeonato Mundial de atletismo sub-20 con sede en Cali, Colombia, hasta el próximo día 6.

García estará en el heat 1 y deberá cruzar la línea de meta entre las dos primeras para clasificar de forma directa, o de lo contrario esperar su oportunidad por tiempo.

Este martes en la ronda eliminatoria del hectómetro femenino, la atleta de Cuba acabó tercera en el quinto heat con crono de 11.72 segundos (s), cerca de los 11.62 s que tiene como marca personal y del año, conseguida en junio último en el Estadio Panamericano, de esta capital.

Por delante de ella se ubicaron en esa carrera la estadounidense Shawnti Jackson, con el registro más destacado de su vida, 11.28 s, seguida por la griega Polyniki Emmanouilidou (11.55 s), según el sitio oficial de World Athletics.

Las semifinales de esa especialidad en el estadio Pascual Guerrero, se prevé que comiencen a partir de las 4:05 de la tarde, hora local, 5:05 p.m. aquí en territorio nacional.

