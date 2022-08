Comienza hoy Campeonato Mundial de atletismo sub-20 en Cali (+Videos)

La Habana, 1 ago (ACN) Con la asistencia de siete atletas cubanos comienza hoy elCampeonato Mundial de atletismo sub-20, con sede en Cali, Colombia, hasta el próximo día 6.

Por Cuba estarán en esa cita los velocistas Yarima García y Reynaldo Espinosa, inscritos en 100 y 200 metros planos (m/p), Liliet Cabrera en los 400 metros con vallas; así como Alejandro Parada y Aniel Adrián Molina en el salto de longitud.

La lanzadora de martillo Leidis Viamonte y el decatlonista Josmi Sánchez completan la delegación al certamen en tierras cafeteras.

Este lunes en la primera jornada competitiva harán su debut Parada y Molina, en la etapa clasificatoria del salto largo; además de Sánchez en el decatlón y Espinosa en los heats eliminatorios del hectómetro.

