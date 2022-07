Culminó Arlenis Sierra con triunfal Movistar en Tour de Francia (+Video)

La Habana, 31 jul (ACN) La ciclista cubana Arlenis Sierra completó los mil 033 kilómetros del desafiante Le Tour de France Femmes avec Zwift, en la formación del Movistar Team, liderado por la holandesa Annemiek van Vleuten, campeona de la lid.

Van Vleuten, tras alcanzar la cima del escalafón el sábado en la etapa con mayores elevaciones, volvió a mostrar descomunal capacidad hoy, para cruzar en solitario la meta, en otra escapada contundente.

La neerlandesa campeona olímpica y mundial e inamovible puntera del escalafón del orbe, donde domina con amplitud, cronometró en el tramo de hoy 3:37:23 horas.

What a week with this team (+ many people behind the scenes not in this picture specially @emmanorsgaard1 Lide chef Pepe Cebo Ibai Dani Manolet Oier Adolfo Gustavo Iñaki !! 💛💛💛 pic.twitter.com/i2F1aMMSGr