Clasifica Cuba para Liga de Naciones de Voleibol 2023 (+Video)

La Habana, 31 jul (ACN) El equipo masculino de Cuba clasificó hoy para Liga de Naciones de Voleibol de 2023, al derrotar 3-1 a Turquía, en la final de la Copa Challenger, con sede en Seúl, Corea del Sur.

Los parciales del encuentro fueron de 25-17, 23-25, 25-20 y 25-20, marcadores que demuestran la fuerza de los cubanos antes un rival de primer nivel, que no pudo con la efectividad del ataque, liderado por Miguel Ángel López, quien acumuló 20 puntos, y Jesús Herrera (19).

La labor de López se distribuyó en 16 en el ataque, dos en el bloqueo y dos en el servicio, excelente desempeño, al igual que el de Herrera (16-2-1).

También sobresalieron con dobles dígitos por Cuba, Roamy Alonso (12/10-1-1) y Osniel Mergarejo (11/6-1-4)

Solo en el primer set los discípulos Nicolás Vives impusieron su poderío, ya que arrancaron delante y ganaron fácil, pero en los tres restantes ambas selecciones se “batieron” sobre la cancha.

Lo cierto es que Cuba está lista para empeños mayores y de seguro que lo demostrará en la Liga de Naciones, antigua Liga Mundial, y seguirá camino a su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, pasando por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile, ambos en 2023.

Recordar que en la capital sudcoreana no estuvo por dar positivo a la COVID-19 el mejor central del mundo, Roberlandy Simón, ni Liván Osoria, piezas claves en los futuros compromisos.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, la mayor de las Antillas estuvo mejor en el ataque (56-43), el bloqueo (9-8) y el servicio (8-6), mientras que en los errores que aportan puntos de los rivales quedaron iguales (25-25).

Por Turquía destacaron con dobles dígitos Aris Lagumdzija (22/21-0-1) y Samet Gunes (10/4-4-0).

WELCOME TO THE #VNL CUBA!



🥳 Congratulations to Cuba on winning the 2022 #ChallengerCup! This victory books them a spot in the 2023 VNL!#Volleyball fans can't wait to see the mighty Cubans to #BePartOfTheGame next year!



📺 Watch the full match replays on VBTV. pic.twitter.com/N49D7Kkmq9