Sierra hoy por consolidar buen resultado en Francia (+Video)

La Habana, 31 jul (ACN) La cubana Arlenis Sierra afrontará hoy la octava y última etapa de Le Tour de France Femmes avec Zwift, tras mejorar continuamente durante la afamada carrera, donde su equipo, el Movistar Team, ostenta a la líder general, la holandesa Annemiek van Vleuten.

Sierra está en el escaño 16 en la clasificación general, a 21:55 minutos de Van Vleuten, quien acumula 23:18:31 horas.

La manzanillera de 29 años se encuentra por delante de leyendas como Marianne Vos, múltiple campeona olímpica y mundial holandesa en ruta, pista y ciclocross, quien fue desplazada en la jornada anterior desde la cima de la tabla hasta el puesto 21, luego de dominar la competencia desde el lunes.

The final stage of @LeTourFemmes avec @GoZwift #TDFF, Lure to La Super Planche des Belles Filles, is underway.@AvVleuten in the leader’s jersey. @paulapb291, Arlenis Sierra, @Sheyarcoiris and @audebiannic ready to support her.



Let’s #MiekItHappen, team. #RodamosJuntos! 💛💙 pic.twitter.com/fpy6HwyjXf