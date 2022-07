Arlenis Sierra por mejorar posiciones en reto montañoso en Francia (+Video)

La Habana, 27 jul (ACN) Tras mejorar decenas de escaños en la tabla general del Tour de Francia para féminas, la cubana Arlenis Sierra buscará consolidar su posición, además de continuar el buen trabajo en equipo con el Movistar Team, hoy en la cuarta etapa.

El tramo de este miércoles será de 126.8 kilómetros (km) de Troyes a Bar-Sur-Aube, con seis cotas significativas, entre otros ascensos, según la gráfica en la web oficial del icónico Movistar Team, equipo radicado en España

Sierra está en el lugar 47 en la clasificación general, luego de una vertiginosa mejoría de 22 y 17 puestos en las etapas de lunes y martes, en ese orden.

La manzanillera de 29 años, referente de América en la última década, se encuentra hoy a 1:18 minutos de la líder, la holandesa Marianne Vos, múltiple campeona olímpica y mundial en pista, ruta y ciclocross.

En uno de los clásicos ciclísticos más importantes, demás de la cubana, el Movistar Team cuenta con la titular olímpica y mundial holandesa Annemiek van Vleuten, el "cohete danés" Emma Noorsgaard, la escaladora colombiana Paula Patiño, la francesa Aude Bianic y la española Sheila Gutiérrez.

