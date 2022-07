Voleibol: Cuba-Canadá hoy en final Copa Panamericana Final Six

La Habana, 17 jul (ACN) Cuba enfrentará hoy a Canadá en la final de la Copa Panamericana Final Six de voleibol, luego de derrotar en la semifinal 3-0 a Puerto Rico, con escenario en el Auditorio Amado Nervo de la localidad de Tepic, en Nayarit.

Los invictos cubanos salen nuevamente favoritos para vencer este domingo a los canadienses, a quienes ya superaron 3-0 (25-17, 25-18 y 25-21) en las preliminares, según el sitio www.norceca.net.

Sus rivales de turno avanzaron a la discusión del título, al aventajar este sábado a stados Unidos, con pizarra de 3-2 (25-21, 23-25, 25-21, 18-25 y 15-9), mientras que los discípulos de Nicolás Vives ahora dispusieron 3-0 (25-23, 25-17 y 25-16) de los puertorriqueños, en una hora y 17 minutos de juego.

Cuba 🇨🇺 to face Canada 🇨🇦 for the Pan Am Cup NORCECA Final Six title after winning the SF to Puerto Rico 🇵🇷 3-0 (25-23, 25-17, 25-16)



Top scorers

Mergarejo (2) 🇨🇺 13pts

Herrera (12) 🇨🇺 11pts

Cardenas (3) 9pts



More details:

