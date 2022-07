Cuba por quinto éxito e invicta en Copa Panamericana Final Six

La Habana, 15 jul (ACN) Cuba buscará hoy su quinto éxito y liderar en calidad de invicta la fase de preliminar de la Copa Panamericana Final Six masculina de voleibol, que concluirá este domingo en el Auditorio Amado Nervo de la localidad mexicana de Tepic, en Nayarit.

Los cubanos enfrentarán este viernes al anfitrión México, luego de vencer consecutivamente 3-0 (25-15, 25-15 y 25-22), 3-2 (25-20, 28-26, 20-25, 23-25 y 15-11), 3-0 (25-17, 25-18 y 25-21) y 3-1 (25-17, 23-25, 25-20 y 25-20) a República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, en ese orden.

Ante los puertorriqueños, los discípulos de Nicolás Vives estuvieron mejor en el ataque, 52 puntos por 38, el bloqueo (11-5) y el servicio (7-3), mientras que los boricuas los superaron en los errores cometidos que aportan puntos a los rivales (28-36).

Cuba scores 4th victory in a row defeating Puerto Rico 3-1

at Men’s NORCECA Final Six Pan American Cup (25-17, 23-25, 25-20, 25-20)



Best Scorers:

J. Cardenas (3) 🇨🇺 15 pts

J. Concepción (5) 🇨🇺 11 pts

K. Lawrence (2) 🇵🇷 19 pts

P. Molina (9) 🇵🇷 9 pts



