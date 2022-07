Cuba por el cuarto éxito hoy en Copa Panamericana Final Six

La Habana, 14 jul (ACN) Cuba buscará hoy su cuarto éxito consecutivo en la continuación de la Copa Panamericana Final Six masculina de voleibol, cuando enfrente a Puerto Rico, en el Auditorio Amado Nervo de la localidad mexicana de Tepic, en Nayarit.

Luego de vencer 3-0 (25-15, 25-15 y 25-22), 3-2 (25-20, 28-26, 20-25, 23-25 y 15-11) y 3-0 (25-17, 25-18 y 25-21) a República Dominicana, Estados Unidos y Canadá, en ese orden, los discípulos de Nicolás Vives intentarán mantenerse de líderes y únicos invictos del torneo.

Ante los canadienses dominaron todos los aspectos del juego: en el ataque estuvieron mejor con 34 puntos por 27, el bloqueo (4-2), el servicio (6-2) y los errores que entregan puntos a los contrarios (25-31), según el sitio www.norceca.net.

Cuba keeps undefeated record at the Men's NORCECA Final Six Pan Am Cup after winning 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) over Canada.



Best Scorers:

O. Megarejo (2) 🇨🇺 - 12 pts

M. Lopez (18) 🇨🇺 - 10 pts

F. McCarthy (23) 🇨🇦 - 9 pts

J. Schnitzer (16) 🇨🇦 - 6 pts



