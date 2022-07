Segundo éxito de Cuba en Copa Panamericana Final Six de voleibol

La Habana, 13 jul (ACN) Cuba conquistó su segundo éxito en la Copa Panamericana Final Six masculina de voleibol, al derrotar 3-2 a Estados Unidos, en el Auditorio Amado Nervo de la localidad mexicana de Tepic, en Nayarit, donde hoy buscará el tercero ante Canadá.

En un encuentro en el que estuvieron bien lejos de sus posibilidades reales, los invictos cubanos presentaron grandes dificultades para lograr la victoria, en especial por la entrega a sus rivales de 43 puntos por errores cometidos.

Según el sitio www.norceca.net, los discípulos de Nicolás Vives ganaron el primero y segundo parciales, 25-20 y 28-26, pero cayeron en el tercero y cuarto, 20-25 y 23-25, pizarra que dejó todo listo para decidir el triunfo en el quinto y último set, que cerró 15-11.

Las estadísticas del desafío reflejan mejores resultados de Cuba en el ataque, 63 por 47 puntos, y el servicio (5-3), mientras que los estadounidenses los superaron en el bloqueo (14-4) y los errores propios (35-43).

Cuba with exciting 5 set win over USA At Men’s Pan Am Cup Final Six (25-20, 28-26, 20-25, 23-25, 15-11). Cuba improves 2-0



Best Scorers:

J. Herrera (12) 🇨🇺 - 20 pts

M. Lopez (18) 🇨🇺 - 19 pts

F. Sani (11) 🇺🇸 - 17 pts

K. McCauley (22) 🇺🇸 - 15 pts pic.twitter.com/CjiKT8WhIB