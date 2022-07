Cuba por segundo éxito hoy en Copa Panamericana Final Six

La Habana, 12 jul (ACN) Cuba buscará hoy su segundo éxito en la Copa Panamericana Final Six masculina de voleibol, cuando enfrente a Estados Unidos, con escenario hasta el próximo domingo en el Auditorio Amado Nervo de la localidad mexicana de Tepic, en Nayarit.

Luego derrotar 3-0 (25-15, 25-15 y 25-22) en su debut ante República Dominicana, este martes toparán con los estadounidenses, en una segunda jornada que también tendrá encuentros entre los puertorriqueños y dominicanos, a primera hora, y mexicanos y canadienses, en el del cierre.

Cuba wins Final Six opener to Dominican Republic in straight sets 3-0 (25-15-, 25-15, 25-22).



Best Scorers:

M. Yant (23) 🇨🇺 - 12 pts

M. Lopez (18) 🇨🇺 - 10 pts

W. Hernandez (4) 🇩🇴 - 9 pts

H. Tapia (1) 🇩🇴 - 8 pts



More Details:

💻 https://t.co/hmGBKSS7u5 pic.twitter.com/l4bqtnhglJ