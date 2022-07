Derrota Cuba a Dominicana en Copa Panamericana Final Six

La Habana, 11 jul (ACN) Cuba derrotó hoy 3-0 a República Dominicana, en el comienzo de la Copa Panamericana Final Six masculina, con escenario hasta el próximo domingo en el Auditorio Amado Nervo de la localidad mexicana de Tepic, en Nayarit.

Según el sitio www.norceca.net, los cubanos superaron a los quisqueyanos con parciales de 25-15, 25-15 y 25-22 , en una hora y seis minutos de juego, con destaque para Marlon Yant, máximo anotador del encuentro con 12 puntos, distribuidos en nueve en el ataque y tres en el servicio.

